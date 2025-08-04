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Новини Атака безпілотників
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Росіяни запустили по Україні "шахеди", - Повітряні Сили

шахеди

Ввечері 4 серпня росіяни атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • ворожі БпЛА на півночі Сумщини курсом на південь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував 162 дронами та "Кинджалом", знешкоджено 161 БпЛА, - Повітряні сили

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Повітряні сили (2920) Шахед (1370) війна в Україні (5531)


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ніколи такого не було і ось знову
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04.08.2025 19:03 Відповісти
думаешь круто ляпнул, да?
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04.08.2025 19:18 Відповісти
Підготовка до миру і переговорів. Чергове масове вбивство мирних людей до і після переговорів це все що ви отримаєте від цих переговорів
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04.08.2025 19:07 Відповісти
 
 