Росіяни запустили по Україні "шахеди", - Повітряні Сили
Ввечері 4 серпня росіяни атакують Україну ударними безпілотниками.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- ворожі БпЛА на півночі Сумщини курсом на південь.
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Yriii Yriii #538882
показати весь коментар04.08.2025 19:03 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
taras #606896
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ALEX SUROVV #593022
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