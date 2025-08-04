Ворог атакував 162 дронами та "Кинджалом", знешкоджено 161 БпЛА, - Повітряні сили

У ніч на 4 серпня 2025 року війська РФ атакували Україну 162-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також аеробалістичною ракетою Х-47 М2 "Кинджал".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 11.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 161 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

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"Зафіксовано влучання 1 БпЛА, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях на Одещині та Київщині", - пояснили у Повітряних силах.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що шахеди атакували Київщину. Було перехоплено понад 20 цілей. Пошкоджено будинки у Бориспільському районі.