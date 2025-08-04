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Новини Результат роботи ППО
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Ворог атакував 162 дронами та "Кинджалом", знешкоджено 161 БпЛА, - Повітряні сили

Робота ППО по шахедах

У ніч на 4 серпня 2025 року війська РФ атакували Україну 162-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також аеробалістичною ракетою Х-47 М2 "Кинджал".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 11.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 161 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всій Україні була тривога через зліт МіГ-31К: Повітряні сили фіксували ціль у напрямку Київщини та "Кинджал" у бік Житомира і Хмельниччини

"Зафіксовано влучання 1 БпЛА, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях на Одещині та Київщині", - пояснили у Повітряних силах.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що шахеди атакували Київщину. Було перехоплено понад 20 цілей. Пошкоджено будинки у Бориспільському районі.

Автор: 

ППО (3449) ракети (4137) Повітряні сили (2913) Шахед (1366)


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Топ коментарі
+2
Кінжали попадали в полі
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04.08.2025 12:06 Відповісти
+2
🤡 Ціль дороговартісних атак з Міг-31К - бомбити поля Хмельниччини. Саме по землі було запущено високоточне лайно
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04.08.2025 12:07 Відповісти
+1
Великий Дяк !
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04.08.2025 12:09 Відповісти
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Дяка!
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04.08.2025 12:05 Відповісти
Великий Дяк !
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04.08.2025 12:09 Відповісти
Кінжали попадали в полі
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04.08.2025 12:06 Відповісти
🤡 Ціль дороговартісних атак з Міг-31К - бомбити поля Хмельниччини. Саме по землі було запущено високоточне лайно
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04.08.2025 12:07 Відповісти
Так-так, у полі. Тупі орки-ваньки не вміють воювати, скоро перемога.
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04.08.2025 12:20 Відповісти
Вони тими кінжалами намагаються попасти по сівшим після ночі ефкам. Шанс приблизно як попасти в муху з кілометра...
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04.08.2025 12:20 Відповісти
вухо даю так і було
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04.08.2025 12:08 Відповісти
Чиє хоть вухо? Не для себе питаю, товариш цікавиться
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04.08.2025 12:15 Відповісти
Млять, Вітьков!, їдь вже додому... вже всім зрозуміло, чим ти на росії відпрацьовуєш...
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04.08.2025 12:15 Відповісти
 
 