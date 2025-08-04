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Новини Результат роботи ППО
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Шахеди атакували Київщину: перехоплено понад 20 цілей. Пошкоджено будинки у Бориспільському районі. ФОТОрепортаж

Київщина після атаки дронів

У ніч проти понеділка, 4 серпня 2025 року, війська РФ атакували ударними дронами територію Київської області. Тривога оголошувалася в усіх 7 районах області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

Як зазначається, у регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Постраждалих серед населення немає. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено.

"Унаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі пошкоджено 6 приватних будинків та автомобіль. У будинках вибиті вікна, двері, пошкоджено покрівлі та посічені фасади.

Київщина після атаки дронів
Київщина після атаки дронів
Київщина після атаки дронів
Київщина після атаки дронів

Власникам пошкодженого житла буде надана вся необхідна допомога. Уже працюємо над цим разом з місцевою владою та нашими партнерами", - йдеться у повідомленні.

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Голова Київської ОВА Микола Калашник дякує захисникам з проєкту перехоплення ворожих дронів "Чисте небо". 

"Завдяки умілим діям наших мисливців знищено два з половиною десятки цілей", - уточнив він.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що під кінець доби неділі, 3 серпня, на Київщині працювала протиповітряна оборона по російських безпілотниках.

Автор: 

Київська область (4180) ППО (3449) Шахед (1366) Бориспільський район (35)


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Це воєнний злочинець, прутень, так пункти прийняття рішень в Україні знищує!!?? Обмилок, кабаєвський чи кривогівський!?!
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04.08.2025 08:59 Відповісти
криворогатий внутрішній ворог..
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04.08.2025 09:02 Відповісти
 
 