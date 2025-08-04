Шахеди атакували Київщину: перехоплено понад 20 цілей. Пошкоджено будинки у Бориспільському районі. ФОТОрепортаж
У ніч проти понеділка, 4 серпня 2025 року, війська РФ атакували ударними дронами територію Київської області. Тривога оголошувалася в усіх 7 районах області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
Як зазначається, у регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.
Постраждалих серед населення немає. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено.
"Унаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі пошкоджено 6 приватних будинків та автомобіль. У будинках вибиті вікна, двері, пошкоджено покрівлі та посічені фасади.
Власникам пошкодженого житла буде надана вся необхідна допомога. Уже працюємо над цим разом з місцевою владою та нашими партнерами", - йдеться у повідомленні.
Голова Київської ОВА Микола Калашник дякує захисникам з проєкту перехоплення ворожих дронів "Чисте небо".
"Завдяки умілим діям наших мисливців знищено два з половиною десятки цілей", - уточнив він.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що під кінець доби неділі, 3 серпня, на Київщині працювала протиповітряна оборона по російських безпілотниках.
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