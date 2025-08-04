Шахеды атаковали Киевскую область: перехвачено более 20 целей. Повреждены дома в Бориспольском районе.. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на понедельник, 4 августа 2025 года, войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киевской области. Тревога объявлялась во всех 7 районах области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.
Как отмечается, в регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.
Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.
"В результате вражеской атаки в Бориспольском районе повреждены 6 частных домов и автомобиль. В домах выбиты окна, двери, повреждены кровли и посечены фасады.
Владельцам поврежденного жилья будет оказана вся необходимая помощь. Уже работаем над этим вместе с местными властями и нашими партнерами", - говорится в сообщении.
Председатель Киевской ОВА Николай Калашник благодарит защитников из проекта перехвата вражеских дронов "Чистое небо".
"Благодаря умелым действиям наших охотников уничтожено два с половиной десятка целей", - уточнил он.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что под конец суток воскресенья, 3 августа, на Киевщине работала противовоздушная оборона по российским беспилотникам.
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