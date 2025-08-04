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Шахеды атаковали Киевскую область: перехвачено более 20 целей. Повреждены дома в Бориспольском районе.. ФОТОРЕПОРТАЖ

Киевская область после атаки дронов

В ночь на понедельник, 4 августа 2025 года, войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киевской области. Тревога объявлялась во всех 7 районах области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

Как отмечается, в регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

"В результате вражеской атаки в Бориспольском районе повреждены 6 частных домов и автомобиль. В домах выбиты окна, двери, повреждены кровли и посечены фасады.

Киевская область после атаки дронов
Киевская область после атаки дронов
Киевская область после атаки дронов
Киевская область после атаки дронов

Владельцам поврежденного жилья будет оказана вся необходимая помощь. Уже работаем над этим вместе с местными властями и нашими партнерами", - говорится в сообщении.

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Председатель Киевской ОВА Николай Калашник благодарит защитников из проекта перехвата вражеских дронов "Чистое небо".

"Благодаря умелым действиям наших охотников уничтожено два с половиной десятка целей", - уточнил он.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что под конец суток воскресенья, 3 августа, на Киевщине работала противовоздушная оборона по российским беспилотникам.

Автор: 

Киевская область (4282) ПВО (3004) Шахед (1363) Бориспольский район (35)


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Це воєнний злочинець, прутень, так пункти прийняття рішень в Україні знищує!!?? Обмилок, кабаєвський чи кривогівський!?!
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04.08.2025 08:59 Ответить
криворогатий внутрішній ворог..
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04.08.2025 09:02 Ответить
 
 