Уничтожена одна из 7 ракет и 60 из 76 дронов, - Воздушные силы
В ночь на 3 августа 2025 года войска РФ атаковали Украину 83-мя средствами воздушного нападения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, оккупанты били по Украине:
- 76 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов;
- 1 баллистической ракетой Искандер-М из Брянской обл;
- 5 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Курской обл;
- 1 крылатой ракетой Х-22 из воздушного пространства над акваторией Черного моря.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Что удалось уничтожить нашей ПВО?
По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбита/подавлена 61 воздушная цель:
- 60 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
- 1 баллистическая ракета Искандер-М.
Последствия
Зафиксировано попадание 6 ракет и 16 БпЛА в 8 местах, падение сбитых (обломки) в 2 местах.
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