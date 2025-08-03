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Новости Результат работы ПВО
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Уничтожена одна из 7 ракет и 60 из 76 дронов, - Воздушные силы

В Украине усилят развитие дронной ПВО

В ночь на 3 августа 2025 года войска РФ атаковали Украину 83-мя средствами воздушного нападения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, оккупанты били по Украине:

  • 76 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов;
  • 1 баллистической ракетой Искандер-М из Брянской обл;
  • 5 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Курской обл;
  • 1 крылатой ракетой Х-22 из воздушного пространства над акваторией Черного моря.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне запустили "шахеды" по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбита/подавлена 61 воздушная цель:

- 60 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

- 1 баллистическая ракета Искандер-М.

Последствия

Зафиксировано попадание 6 ракет и 16 БпЛА в 8 местах, падение сбитых (обломки) в 2 местах.

Автор: 

обстрел (28852) ракеты (3676) дроны (4382) Воздушные силы (2567)


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Щось не добре з нашою ПРО робиться, знову клістрони поховали чи ще щось там?
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03.08.2025 09:29 Ответить
С-300 ніколи не збиваються - занадто мала відстань.
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03.08.2025 09:41 Ответить
А Х-22 та С-300/400 колись збивали ? Чи тільки заголовки читаємо ?
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03.08.2025 09:51 Ответить
Щось в кацапів ракет докуя! Цілий один Іскандер і ціла одна крилата Х-22!
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03.08.2025 09:42 Ответить
У свинособак ракет вистачить,скільки ракет Україна має і виробляє,ось в чому питання..
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03.08.2025 09:57 Ответить
Зеля, де наші ракети????!!!!!
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03.08.2025 10:12 Ответить
 
 