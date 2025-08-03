Знищено 1 із 7 ракет та 60 із 76 дронів, - Повітряні сили

У ніч на 3 серпня 2025 року війська РФ атакували Україну 83-ма засобами повітряного нападу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, окупанти били по Україні:

76 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів;

1 балістичною ракетою Іскандер-М із Брянської обл. – рф;

5 зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Курської обл.;

1 крилатою ракетою Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни запустили "шахеди" по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

Що вдалося знищити нашій ППО?

За попередніми даними Повітряних сил, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 61 повітряну ціль:

- 60 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

- 1 балістичну ракету Іскандер-М.

Наслідки

Зафіксовано влучання 6 ракет та 16 БпЛА у 8 локаціях, падіння збитих (уламки) у 2 локаціях.