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Новини Результат роботи ППО
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Знищено 1 із 7 ракет та 60 із 76 дронів, - Повітряні сили

В Україні посилять розвиток дронової ППО

У ніч на 3 серпня 2025 року війська РФ атакували Україну 83-ма засобами повітряного нападу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, окупанти били по Україні:

  • 76 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів;
  • 1 балістичною ракетою Іскандер-М із Брянської обл. – рф;
  • 5 зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Курської обл.;
  • 1 крилатою ракетою Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни запустили "шахеди" по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

Що вдалося знищити нашій ППО?

За попередніми даними Повітряних сил, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 61 повітряну ціль:

- 60 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

- 1 балістичну ракету Іскандер-М.

Наслідки

Зафіксовано влучання 6 ракет та 16 БпЛА у 8 локаціях, падіння збитих (уламки) у 2 локаціях.

Автор: 

обстріл (30176) ракети (4136) дрони (5216) Повітряні сили (2907)


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Щось не добре з нашою ПРО робиться, знову клістрони поховали чи ще щось там?
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03.08.2025 09:29 Відповісти
С-300 ніколи не збиваються - занадто мала відстань.
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03.08.2025 09:41 Відповісти
А Х-22 та С-300/400 колись збивали ? Чи тільки заголовки читаємо ?
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03.08.2025 09:51 Відповісти
Щось в кацапів ракет докуя! Цілий один Іскандер і ціла одна крилата Х-22!
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03.08.2025 09:42 Відповісти
У свинособак ракет вистачить,скільки ракет Україна має і виробляє,ось в чому питання..
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03.08.2025 09:57 Відповісти
Зеля, де наші ракети????!!!!!
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03.08.2025 10:12 Відповісти
 
 