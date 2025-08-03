1 979 6
Знищено 1 із 7 ракет та 60 із 76 дронів, - Повітряні сили
У ніч на 3 серпня 2025 року війська РФ атакували Україну 83-ма засобами повітряного нападу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, окупанти били по Україні:
- 76 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів;
- 1 балістичною ракетою Іскандер-М із Брянської обл. – рф;
- 5 зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Курської обл.;
- 1 крилатою ракетою Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Що вдалося знищити нашій ППО?
За попередніми даними Повітряних сил, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 61 повітряну ціль:
- 60 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
- 1 балістичну ракету Іскандер-М.
Наслідки
Зафіксовано влучання 6 ракет та 16 БпЛА у 8 локаціях, падіння збитих (уламки) у 2 локаціях.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
krot_lub
показати весь коментар03.08.2025 09:29 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Makc Polygraph
показати весь коментар03.08.2025 09:41 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Alex O #513819
показати весь коментар03.08.2025 09:51 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Makc Polygraph
показати весь коментар03.08.2025 09:42 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Микола Січень #486030
показати весь коментар03.08.2025 09:57 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
ALEX 13 #375637
показати весь коментар03.08.2025 10:12 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль