Силы ПВО работают в Киевской области: враг атакует "шахедами"
Под конец суток воскресенья, 3 августа, на Киевщине работала противовоздушная оборона по российским беспилотникам.
Об этом сообщила Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - сказано в сообщении.
Жителей области призвали не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Ранее сообщалось, что вечером 3 августа российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
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