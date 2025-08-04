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Новости Атака беспилотников на Киевщину
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Силы ПВО работают в Киевской области: враг атакует "шахедами"

Атака шахидов

Под конец суток воскресенья, 3 августа, на Киевщине работала противовоздушная оборона по российским беспилотникам.

Об этом сообщила Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - сказано в сообщении.

Жителей области призвали не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что вечером 3 августа российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Читайте также: Киевскую область атакуют российские дроны, работает ПВО, - ОВА

Автор: 

беспилотник (4058) Киевская область (4282) ПВО (3004)


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