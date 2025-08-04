Сили ППО працюють на Київщині: ворог атакує "шахедами"

Під кінець доби неділі, 3 серпня, на Київщині працювала протиповітряна оборона по російських безпілотниках.

Про це повідомила Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - сказано в повідомленні.

Мешканців області закликали не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Раніше повідомлялося, що ввечері 3 серпня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

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