Сили ППО працюють на Київщині: ворог атакує "шахедами"
Під кінець доби неділі, 3 серпня, на Київщині працювала протиповітряна оборона по російських безпілотниках.
Про це повідомила Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - сказано в повідомленні.
Мешканців області закликали не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Раніше повідомлялося, що ввечері 3 серпня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
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