Враг атаковал 162 дронами и "Кинжалом", обезврежено 161 БПЛА, - Воздушные силы

В ночь на 4 августа 2025 года войска РФ атаковали Украину 162-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, а также аэробаллистической ракетой Х-47 М2 "Кинжал".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 11.30, противовоздушной обороной сбит/подавлен 161 вражеский БПЛА типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

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"Зафиксировано попадание 1 БпЛА, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях в Одесской и Киевской областях", - пояснили в Воздушных силах.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что шахеды атаковали Киевскую область. Было перехвачено более 20 целей. Повреждены дома в Бориспольском районе.