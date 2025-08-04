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Новости Результат работы ПВО
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Враг атаковал 162 дронами и "Кинжалом", обезврежено 161 БПЛА, - Воздушные силы

Работа ПВО по шахедам

В ночь на 4 августа 2025 года войска РФ атаковали Украину 162-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, а также аэробаллистической ракетой Х-47 М2 "Кинжал".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 11.30, противовоздушной обороной сбит/подавлен 161 вражеский БПЛА типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всей Украине была тревога из-за взлета МиГ-31К: Воздушные силы фиксировали цель в направлении Киевщины и "Кинжал" в сторону Житомира и Хмельницкой области

"Зафиксировано попадание 1 БпЛА, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях в Одесской и Киевской областях", - пояснили в Воздушных силах.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что шахеды атаковали Киевскую область. Было перехвачено более 20 целей. Повреждены дома в Бориспольском районе.

Автор: 

ПВО (3004) ракеты (3677) Воздушные силы (2574) Шахед (1363)


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Топ комментарии
+2
Кінжали попадали в полі
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04.08.2025 12:06 Ответить
+2
🤡 Ціль дороговартісних атак з Міг-31К - бомбити поля Хмельниччини. Саме по землі було запущено високоточне лайно
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04.08.2025 12:07 Ответить
+1
Великий Дяк !
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04.08.2025 12:09 Ответить
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Дяка!
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04.08.2025 12:05 Ответить
Великий Дяк !
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04.08.2025 12:09 Ответить
Кінжали попадали в полі
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04.08.2025 12:06 Ответить
🤡 Ціль дороговартісних атак з Міг-31К - бомбити поля Хмельниччини. Саме по землі було запущено високоточне лайно
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04.08.2025 12:07 Ответить
Так-так, у полі. Тупі орки-ваньки не вміють воювати, скоро перемога.
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04.08.2025 12:20 Ответить
Вони тими кінжалами намагаються попасти по сівшим після ночі ефкам. Шанс приблизно як попасти в муху з кілометра...
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04.08.2025 12:20 Ответить
вухо даю так і було
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04.08.2025 12:08 Ответить
Чиє хоть вухо? Не для себе питаю, товариш цікавиться
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04.08.2025 12:15 Ответить
Млять, Вітьков!, їдь вже додому... вже всім зрозуміло, чим ти на росії відпрацьовуєш...
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04.08.2025 12:15 Ответить
 
 