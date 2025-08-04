По всей Украине была тревога из-за взлета МиГ-31К: Воздушные силы фиксировали цель в направлении Киевщины и "Кинжал" в сторону Житомира и Хмельнитчины

Утром 4 августа 2025 по всей Украине объявляли воздушную тревогу. Был зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К. По состоянию на 9:39 объявлен отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечалось, была зафиксирована скоростная цель на Черниговщине в направлении Киевщины.

"Кинжал в направлении Житомира", - говорится в сообщении.

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"Кинжал в направлении Хмельницкой области. Старкон! В укрытие!", - добавили ВС.

"Скоростная цель на Сумщину с Курщины", - информировали Воздушные силы.

"Скоростная цель на Киевщине в направлении Житомирщины", - говорилось в сообщении ВС.

"Отбой угрозы по МиГ-31К", – в 9.39 сообщили Воздушные силы.