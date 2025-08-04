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По всей Украине была тревога из-за взлета МиГ-31К: Воздушные силы фиксировали цель в направлении Киевщины и "Кинжал" в сторону Житомира и Хмельнитчины

кинжал, кинжал

Утром 4 августа 2025 по всей Украине объявляли воздушную тревогу. Был зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К. По состоянию на 9:39 объявлен отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечалось, была зафиксирована скоростная цель на Черниговщине в направлении Киевщины.

"Кинжал в направлении Житомира", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уничтожен 1 из 7 ракет и 60 из 76 дронов, - Воздушные силы

"Кинжал в направлении Хмельницкой области. Старкон! В укрытие!", - добавили ВС.

"Скоростная цель на Сумщину с Курщины", - информировали Воздушные силы.

"Скоростная цель на Киевщине в направлении Житомирщины", - говорилось в сообщении ВС.

"Отбой угрозы по МиГ-31К", – в 9.39 сообщили Воздушные силы.

Автор: 

Житомир (695) Киевская область (4282) ракеты (3677) Воздушные силы (2574) воздушная тревога (829) Житомирская область (1426) Хмельницкая область (983) Житомирский район (26)


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Топ комментарии
+1
Один кінжал на Старокон збили. Інший летить
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04.08.2025 09:11 Ответить
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викатуйте Патріоти !
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04.08.2025 09:04 Ответить
міг кака
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04.08.2025 09:05 Ответить
Гадить Мирній Україні, воєнний злочинець прутень, як тільки може!
А китайці, йому усіляко допомагають!! Вони і аброхамії, поводили по губам, то він від цього, просто у захваті від них був!!
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04.08.2025 09:07 Ответить
путлєр "хоче" переговорів і запускає по Україні Шахеди і ракети - для вбивці це норм
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04.08.2025 09:07 Ответить
Один кінжал на Старокон збили. Інший летить
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04.08.2025 09:11 Ответить
Старокостянти́нів 7
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04.08.2025 09:18 Ответить
Звідки знаєш?
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04.08.2025 09:21 Ответить
Я все знаю
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04.08.2025 09:22 Ответить
Куди летить?
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04.08.2025 09:18 Ответить
❗️ Повторний Кинджал курсом на Старокостянтинів. Увага!
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04.08.2025 09:19 Ответить
Провокатор,чи свинособака?
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04.08.2025 09:22 Ответить
Попереджений, значить озброєний
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04.08.2025 09:24 Ответить
Ще летить?
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04.08.2025 09:29 Ответить
Гупнуло ...
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04.08.2025 09:12 Ответить
Допоки нек буде знищене кремлівське нациське чмо ,цей жах буде продовжуватись.
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04.08.2025 09:22 Ответить
Так ніхто не збирається з ним воювати, а в нас сил замало
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04.08.2025 09:26 Ответить
путін введі собі клізму в зад !
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04.08.2025 09:26 Ответить
Наші Сапсан де про які болтав зелений свістуновський?????
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04.08.2025 09:42 Ответить
 
 