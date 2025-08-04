По всей Украине была тревога из-за взлета МиГ-31К: Воздушные силы фиксировали цель в направлении Киевщины и "Кинжал" в сторону Житомира и Хмельнитчины
Утром 4 августа 2025 по всей Украине объявляли воздушную тревогу. Был зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К. По состоянию на 9:39 объявлен отбой угрозы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечалось, была зафиксирована скоростная цель на Черниговщине в направлении Киевщины.
"Кинжал в направлении Житомира", - говорится в сообщении.
"Кинжал в направлении Хмельницкой области. Старкон! В укрытие!", - добавили ВС.
"Скоростная цель на Сумщину с Курщины", - информировали Воздушные силы.
"Скоростная цель на Киевщине в направлении Житомирщины", - говорилось в сообщении ВС.
"Отбой угрозы по МиГ-31К", – в 9.39 сообщили Воздушные силы.
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А китайці, йому усіляко допомагають!! Вони і аброхамії, поводили по губам, то він від цього, просто у захваті від них був!!