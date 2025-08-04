По всій Україні була тривога через зліт МіГ-31К: Повітряні сили фіксували ціль у напрямку Київщини та "Кинджал" у бік Житомира і Хмельниччини

Зранку 4 серпня 2025 року по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Було зафіксовано зліт ворожого МіГ-31К. Станом на 9.39 оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначалося, було зафіксовано швидкісну ціль на Чернігівщині в напрямку Київщини.

"Кинджал в напрямку Житомира", - йшлося у повідомленні.

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"Кинджал в напрямку Хмельниччини. Старкон! В укриття!", - додавали ПС.

"Швидкісна ціль на Сумщину з курщини", - інформували Повітряні сили.

"Швидкісна ціль на Київщині в напрямку Житомирщини", - йшлося у повідомленні ПС.

"Відбій загрози по МіГ-31К", - о 9.39 повідомили Повітряні сили.