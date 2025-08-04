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Новини
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По всій Україні була тривога через зліт МіГ-31К: Повітряні сили фіксували ціль у напрямку Київщини та "Кинджал" у бік Житомира і Хмельниччини

кинжал,кинджал

Зранку 4 серпня 2025 року по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Було зафіксовано зліт ворожого МіГ-31К. Станом на 9.39 оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначалося, було зафіксовано швидкісну ціль на Чернігівщині в напрямку Київщини.

"Кинджал в напрямку Житомира", - йшлося у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено 1 із 7 ракет та 60 із 76 дронів, - Повітряні сили

"Кинджал в напрямку Хмельниччини. Старкон! В укриття!", - додавали ПС.

"Швидкісна ціль на Сумщину з курщини", - інформували Повітряні сили.

"Швидкісна ціль на Київщині в напрямку Житомирщини", - йшлося у повідомленні ПС.

"Відбій загрози по МіГ-31К", - о 9.39 повідомили Повітряні сили.

Автор: 

Житомир (590) Київська область (4180) ракети (4137) Повітряні сили (2913) повітряна тривога (958) Житомирська область (1300) Хмельницька область (1003) Житомирський район (29)


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Топ коментарі
+1
Один кінжал на Старокон збили. Інший летить
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04.08.2025 09:11 Відповісти
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викатуйте Патріоти !
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04.08.2025 09:04 Відповісти
міг кака
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04.08.2025 09:05 Відповісти
Гадить Мирній Україні, воєнний злочинець прутень, як тільки може!
А китайці, йому усіляко допомагають!! Вони і аброхамії, поводили по губам, то він від цього, просто у захваті від них був!!
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04.08.2025 09:07 Відповісти
путлєр "хоче" переговорів і запускає по Україні Шахеди і ракети - для вбивці це норм
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04.08.2025 09:07 Відповісти
Один кінжал на Старокон збили. Інший летить
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04.08.2025 09:11 Відповісти
Старокостянти́нів 7
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04.08.2025 09:18 Відповісти
Звідки знаєш?
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04.08.2025 09:21 Відповісти
Я все знаю
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04.08.2025 09:22 Відповісти
Куди летить?
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04.08.2025 09:18 Відповісти
❗️ Повторний Кинджал курсом на Старокостянтинів. Увага!
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04.08.2025 09:19 Відповісти
Провокатор,чи свинособака?
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04.08.2025 09:22 Відповісти
Попереджений, значить озброєний
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04.08.2025 09:24 Відповісти
Ще летить?
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04.08.2025 09:29 Відповісти
Гупнуло ...
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04.08.2025 09:12 Відповісти
Допоки нек буде знищене кремлівське нациське чмо ,цей жах буде продовжуватись.
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04.08.2025 09:22 Відповісти
Так ніхто не збирається з ним воювати, а в нас сил замало
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04.08.2025 09:26 Відповісти
путін введі собі клізму в зад !
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04.08.2025 09:26 Відповісти
Наші Сапсан де про які болтав зелений свістуновський?????
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04.08.2025 09:42 Відповісти
 
 