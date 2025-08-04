Два человека погибли в результате атаки российского дрона на Харьковщине

В Харьковской области в результате атаки FPV-дроном погибли двое гражданских.

Об этом пишет пресс-служба Полиции Харьковщины, передает Цензор.НЕТ.

"4 августа в полицию поступило сообщение об очередном военном преступлении РФ против мирного населения. Около 14:00 на дороге в Волчанской громаде российский FPV-дрон попал в мопед, на котором передвигались гражданские мужчина и женщина. В результате удара оба погибли на месте от полученных ранений", - говорится в сообщении.

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