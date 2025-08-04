РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10157 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Харьковщину
297 0

Два человека погибли в результате атаки российского дрона на Харьковщине

Вибух

В Харьковской области в результате атаки FPV-дроном погибли двое гражданских.

Об этом пишет пресс-служба Полиции Харьковщины, передает Цензор.НЕТ.

"4 августа в полицию поступило сообщение об очередном военном преступлении РФ против мирного населения. Около 14:00 на дороге в Волчанской громаде российский FPV-дрон попал в мопед, на котором передвигались гражданские мужчина и женщина. В результате удара оба погибли на месте от полученных ранений", - говорится в сообщении.

Смотрите: Враг нанес удары по Харьковщине: в Чугуеве есть пострадавшие. ФОТО (обновлено)

Автор: 

жертвы (2147) дроны (4387) Волчанск (428) Харьковская область (1390) Чугуевский район (192) война в Украине (5493)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 