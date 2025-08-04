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Новини Атака безпілотників на Харківщину
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Дві людини загинули внаслідок атаки російського дрона на Харківщині

Вибух

У Харківській області внаслідок атаки FPV-дроном загинули двоє цивільних.

Про це пише пресслужба Поліції Харківщини, передає Цензор.НЕТ.

"4 серпня до поліції надійшло повідомлення про черговий воєнний злочин РФ проти мирного населення. Близько 14:00 на дорозі у Вовчанській громаді російський FPV-дрон влучив у мопед, на якому пересувалися цивільні чоловік і жінка. Внаслідок удару обидва загинули на місці від отриманих поранень", - йдеться в повідомленні.

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жертви (1868) дрони (5219) Вовчанськ (454) Харківська область (1404) Чугуївський район (192) війна в Україні (5531)


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