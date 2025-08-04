Дві людини загинули внаслідок атаки російського дрона на Харківщині
У Харківській області внаслідок атаки FPV-дроном загинули двоє цивільних.
Про це пише пресслужба Поліції Харківщини, передає Цензор.НЕТ.
"4 серпня до поліції надійшло повідомлення про черговий воєнний злочин РФ проти мирного населення. Близько 14:00 на дорозі у Вовчанській громаді російський FPV-дрон влучив у мопед, на якому пересувалися цивільні чоловік і жінка. Внаслідок удару обидва загинули на місці від отриманих поранень", - йдеться в повідомленні.
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