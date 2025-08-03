Враг нанес удары по Харьковщине: в Чугуеве есть пострадавшие. ФОТО (обновлено)
В ночь на воскресенье, 3 августа, в городах Чугуев и Балаклея Харьковской области прогремели взрывы на фоне атаки российских беспилотников.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате вражеских ударов вспыхнули частные дома. Информация о пострадавших уточняется. На месте попаданий работают подразделения ГСЧС и медики", - сообщил Синегубов.
Обновление
Мэр Чугуева Галина Минаева сообщила, что в результате вражеской атаки есть пострадавшие.
"Только что один из микрорайонов города с частной застройкой потерпел удары врага.
Выбиты стекла, повреждено остекление окон и крыши. Есть 3 пострадавших женщины - острая реакция на стресс.
В настоящее время работают экстренные службы", - рассказала чиновница.
Ранее сообщалось, что вечером субботы, 2 августа, российские захватчики запустили "шахеды" для атаки по Украине. Первые группы вражеских дронов фиксировались на востоке.
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