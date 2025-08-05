В Украину из оккупации вернули еще одного ребенка

Еще одного украинского ребенка удалось спасти с временно оккупированной территории в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.

Об этом сообщила операционный директор Bring Kids Back UA Дарья Заривная, передает Цензор.НЕТ.

"13-летняя девочка вместе с мамой жила в оккупации с первых месяцев полномасштабного вторжения. Она мечтала выбраться и поехать к бабушке и дедушке на подконтрольной территории Украины, с которыми все это время поддерживала связь. Мама также хотела уехать, но долгое время не решалась из-за опасности пути. В конце концов семья решила, что девочка поедет первой", - рассказала Заривная.

Она поблагодарила за помощь команду Helping to Leave.

"Сегодня она уже в свободной Украине - рядом с бабушкой и дедушкой, которых не видела более трех лет. Мы продолжим бороться за каждого украинского ребенка, чтобы вернуть их домой", - отметила операционный директор.