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Новини Повернення дітей з окупації
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В Україну з окупації повернули ще одну дитину

4 серпня в Україну з окупації повернулась ще одна людина

Ще одну українську дитину вдалося врятувати з тимчасово окупованої території у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.

Про це повідомила операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна, передає Цензор.НЕТ.

"13-річна дівчинка разом із мамою жила в окупації з перших місяців повномасштабного вторгнення. Вона мріяла вибратися та поїхати до бабусі й дідуся на підконтрольній території України, з якими весь цей час підтримувала зв’язок. Мама також хотіла виїхати, але тривалий час не наважувалася через небезпеку шляху. Урешті родина вирішила, що дівчинка поїде першою", - розповіла Зарівна.

Вона подякувала за допомогу команді Helping to Leave.

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"Сьогодні вона вже у вільній Україні — поруч із бабусею та дідусем, яких не бачила понад три роки. Ми продовжимо боротися за кожну українську дитину, щоб повернути їх додому", - зазначила операційна директорка.

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