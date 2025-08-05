В Україну з окупації повернули ще одну дитину
Ще одну українську дитину вдалося врятувати з тимчасово окупованої території у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.
Про це повідомила операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна, передає Цензор.НЕТ.
"13-річна дівчинка разом із мамою жила в окупації з перших місяців повномасштабного вторгнення. Вона мріяла вибратися та поїхати до бабусі й дідуся на підконтрольній території України, з якими весь цей час підтримувала зв’язок. Мама також хотіла виїхати, але тривалий час не наважувалася через небезпеку шляху. Урешті родина вирішила, що дівчинка поїде першою", - розповіла Зарівна.
Вона подякувала за допомогу команді Helping to Leave.
"Сьогодні вона вже у вільній Україні — поруч із бабусею та дідусем, яких не бачила понад три роки. Ми продовжимо боротися за кожну українську дитину, щоб повернути їх додому", - зазначила операційна директорка.
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