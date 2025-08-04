Росіяни в "Артеку" змушують дітей писати листівки диктатору Ортезі, - Центр нацспротиву

У тимчасово окупованому Криму в дитячому таборі "Артек" росіяни примушують дітей писати вітальні листівки диктатору Нікарагуа Даніелю Ортезі - союзнику Кремля, який визнав окуповані українські території частиною РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

У ЦНС зазначають, що така практика - ще один приклад так званої "дитячої дипломатії", яка відтворює радянські методи впливу. Даніель Ортега, якого самі громадяни Нікарагуа називають узурпатором, не визнає базові права людини, включно з правами дітей, однак Кремль вважає його союзником.

"І саме в таких "союзах" окупанти змушують українських дітей бачити майбутнє", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Нікарагуа Даніель Ортега заявив, що уряд країни визнає українські окуповані території Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей частиною Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія масово вимикає зв’язок та інтернет у Криму, - ЦНС