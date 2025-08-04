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Новини Вплив РФ на дітей в окупації
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Росіяни в "Артеку" змушують дітей писати листівки диктатору Ортезі, - Центр нацспротиву

Росіяни в

У тимчасово окупованому Криму в дитячому таборі "Артек" росіяни примушують дітей писати вітальні листівки диктатору Нікарагуа Даніелю Ортезі - союзнику Кремля, який визнав окуповані українські території частиною РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

У ЦНС зазначають, що така практика - ще один приклад так званої "дитячої дипломатії", яка відтворює радянські методи впливу. Даніель Ортега, якого самі громадяни Нікарагуа називають узурпатором, не визнає базові права людини, включно з правами дітей, однак Кремль вважає його союзником.

"І саме в таких "союзах" окупанти змушують українських дітей бачити майбутнє", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Нікарагуа Даніель Ортега заявив, що уряд країни визнає українські окуповані території Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей частиною Росії.

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Автор: 

діти (5238) Центр національного спротиву (845)


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Топ коментарі
+3
Дівчатка з фотографії до новини думають, що пишуть листа актрисі Дненні Ортезі, із серіалу Венздей. Какая разніца коротше
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04.08.2025 11:54 Відповісти
+3
Краще писати "Концтабір артек"
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04.08.2025 11:59 Відповісти
+2
Ось що значить рашиський мордор чи тюрма народів, ці виродки навіть дітей використовують ,що б вуи всі виздихали рашиські варвари.
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04.08.2025 11:55 Відповісти
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Вперед , у минуле , ,,шагом марш".
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04.08.2025 11:51 Відповісти
Ортега наше все! - Артек в захваті
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04.08.2025 11:52 Відповісти
Дівчатка з фотографії до новини думають, що пишуть листа актрисі Дненні Ортезі, із серіалу Венздей. Какая разніца коротше
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04.08.2025 11:54 Відповісти
За перегляд "Венздей" можна і іноагєнтом стати...
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04.08.2025 12:09 Відповісти
А корейський пухлячок що в прольоті.
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04.08.2025 11:54 Відповісти
Пишіть так званий "Артек", бо офіційний "Артек" наразі в Пущі-Водиці та Закарпатті
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04.08.2025 11:55 Відповісти
Краще писати "Концтабір артек"
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04.08.2025 11:59 Відповісти
Ось що значить рашиський мордор чи тюрма народів, ці виродки навіть дітей використовують ,що б вуи всі виздихали рашиські варвари.
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04.08.2025 11:55 Відповісти
Перед розпадом совка дітей примушували писати листи в підтримку якогось індіанця, що в США був типу політв'язнем.
Коли совок розвалився, виявилося, що індіанця посадили на дуже великий термін ув'язнення за вбивство двох поліцейських і керування машиною в нетверезому стані.
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04.08.2025 12:16 Відповісти
Даніель Ортега, якого самі громадяни Нікарагуа називають узурпатором
...насправді є мастурбатором.
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04.08.2025 12:19 Відповісти
 
 