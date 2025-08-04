Во временно оккупированном Крыму в детском лагере "Артек" россияне заставляют детей писать поздравительные открытки диктатору Никарагуа Даниэлю Ортеге - союзнику Кремля, который признал оккупированные украинские территории частью РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

В ЦНС отмечают, что такая практика - еще один пример так называемой "детской дипломатии", которая воспроизводит советские методы воздействия. Даниэль Ортега, которого сами граждане Никарагуа называют узурпатором, не признает базовые права человека, включая права детей, однако Кремль считает его союзником.

"И именно в таких "союзах" оккупанты заставляют украинских детей видеть будущее", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что правительство страны признает украинские оккупированные территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей частью России.

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