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Новости Влияние РФ на детей в оккупации
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Россияне в "Артеке" заставляют детей писать открытки диктатору Ортеге, - Центр нацпротива

Россияне в

Во временно оккупированном Крыму в детском лагере "Артек" россияне заставляют детей писать поздравительные открытки диктатору Никарагуа Даниэлю Ортеге - союзнику Кремля, который признал оккупированные украинские территории частью РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

В ЦНС отмечают, что такая практика - еще один пример так называемой "детской дипломатии", которая воспроизводит советские методы воздействия. Даниэль Ортега, которого сами граждане Никарагуа называют узурпатором, не признает базовые права человека, включая права детей, однако Кремль считает его союзником.

"И именно в таких "союзах" оккупанты заставляют украинских детей видеть будущее", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что правительство страны признает украинские оккупированные территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей частью России.

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Автор: 

дети (6658) Центр национального сопротивления (595)


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Топ комментарии
+3
Дівчатка з фотографії до новини думають, що пишуть листа актрисі Дненні Ортезі, із серіалу Венздей. Какая разніца коротше
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04.08.2025 11:54 Ответить
+3
Краще писати "Концтабір артек"
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04.08.2025 11:59 Ответить
+2
Ось що значить рашиський мордор чи тюрма народів, ці виродки навіть дітей використовують ,що б вуи всі виздихали рашиські варвари.
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04.08.2025 11:55 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Вперед , у минуле , ,,шагом марш".
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04.08.2025 11:51 Ответить
Ортега наше все! - Артек в захваті
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04.08.2025 11:52 Ответить
Дівчатка з фотографії до новини думають, що пишуть листа актрисі Дненні Ортезі, із серіалу Венздей. Какая разніца коротше
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04.08.2025 11:54 Ответить
За перегляд "Венздей" можна і іноагєнтом стати...
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04.08.2025 12:09 Ответить
А корейський пухлячок що в прольоті.
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04.08.2025 11:54 Ответить
Пишіть так званий "Артек", бо офіційний "Артек" наразі в Пущі-Водиці та Закарпатті
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04.08.2025 11:55 Ответить
Краще писати "Концтабір артек"
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04.08.2025 11:59 Ответить
Ось що значить рашиський мордор чи тюрма народів, ці виродки навіть дітей використовують ,що б вуи всі виздихали рашиські варвари.
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04.08.2025 11:55 Ответить
Перед розпадом совка дітей примушували писати листи в підтримку якогось індіанця, що в США був типу політв'язнем.
Коли совок розвалився, виявилося, що індіанця посадили на дуже великий термін ув'язнення за вбивство двох поліцейських і керування машиною в нетверезому стані.
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04.08.2025 12:16 Ответить
Даніель Ортега, якого самі громадяни Нікарагуа називають узурпатором
...насправді є мастурбатором.
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04.08.2025 12:19 Ответить
чекаємо на новини як діти в артекі пишуть листiвки зеленському з коментарями від цн "Даніель Ортега Володимир Зеленський, якого самі громадяни Нікарагуа України називають узурпатором, не визнає базові права людини, включно з правами дітей, однак Кремль вважає його союзником."
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04.08.2025 12:56 Ответить
 
 