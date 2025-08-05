Срок для прекращения огня приближается: Стубб обсудил с Трампом ситуацию в Украине

Президент Финляндии Александр Стубб провел продуктивный телефонный разговор с президентом США, во время которого стороны обсудили ситуацию в Украине и сотрудничество в сфере безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Стубб написал в Х.

"Мы обсудили агрессивную войну России против Украины. Срок, установленный Президентом Трампом для прекращения огня, приближается. Финляндия поддерживает все усилия, направленные на немедленное прекращение огня. Долгосрочные переговоры должны привести к длительному и справедливому миру", - говорится в сообщении.

Также президенты обсудили тему ледоколов, что по словам Стубба, является важным элементом безопасности и сотрудничества между союзниками.

"Мы также продолжили обсуждение ледоколов важного элемента безопасности и сотрудничества между союзниками. Финляндия построила 60 процентов ледоколов в мире. Мы имеем способность строить их надежно и быстро", - отметил президент Финляндии.

