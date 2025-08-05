РУС
Срок для прекращения огня приближается: Стубб обсудил с Трампом ситуацию в Украине

Стубб обсудил с Трампом ситуацию в Украине

Президент Финляндии Александр Стубб провел продуктивный телефонный разговор с президентом США, во время которого стороны обсудили ситуацию в Украине и сотрудничество в сфере безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Стубб написал в Х.

"Мы обсудили агрессивную войну России против Украины. Срок, установленный Президентом Трампом для прекращения огня, приближается. Финляндия поддерживает все усилия, направленные на немедленное прекращение огня. Долгосрочные переговоры должны привести к длительному и справедливому миру", - говорится в сообщении.

Также президенты обсудили тему ледоколов, что по словам Стубба, является важным элементом безопасности и сотрудничества между союзниками.

"Мы также продолжили обсуждение ледоколов важного элемента безопасности и сотрудничества между союзниками. Финляндия построила 60 процентов ледоколов в мире. Мы имеем способность строить их надежно и быстро", - отметил президент Финляндии.

Тобто, зараз слід очікувати максимальних ракетно-дронових атак, що б ті встигли запаси зкинути?
05.08.2025 07:22 Ответить
Після закінчення терміну Трамп почне діяти чи продовжить строк для "хитрого хлопця" - остані епітети відпущені путлєру
05.08.2025 07:23 Ответить
Буде новий термін.....
Нічого особистого, просто бізнес....
05.08.2025 07:31 Ответить
Бизнес это легенда краснова
05.08.2025 09:20 Ответить
навіть не сумнівайтесь:

❗️РФ завершила підготовку до нанесення масованого ракетного удару по території України - на аеродромах стоять споряджені та готові до бойового вильоту Ту-95МС, ТУ-160 та Ту-22м3

Атака може відбутися в найближчі 2 доби. На зараз відомо про:

✈️ 6 споряджених ТУ-95МС на ае «Оленья» та «Енгельс».
✈️ Щонайменше 2 споряджених ТУ-160 на ае «Енгельс» та «Борисоглєбське».
✈️ 4 споряджених Ту-22м3 на ае «Енгельс» та «Моздок».
🛶 У пункті базування в Новоросійську споряджено 4 ракетоносії, з сумарним залпом до 32х «Калібрів».
05.08.2025 08:52 Ответить
А потім дасте ще один термін. Термінанти куєві!
05.08.2025 07:30 Ответить
піду за попкорном. солоним і з перцем. бо без сліз на танці ***** зі своїм боржником дивитися неможливо
05.08.2025 08:51 Ответить
На папері все закінчується ,так само в балачках ,мир по всьому світі
05.08.2025 09:04 Ответить
 
 