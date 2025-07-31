РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10350 посетителей онлайн
Новости Заявления о мире
437 3

Стубб: Отношения Европы с Россией возможны только после справедливого мира для Украины

Стубб призывает к усилению санкций против РФ

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что возвращение к прежним отношениям между Россией и Европой невозможно до наступления справедливого и длительного мира в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Стубб подчеркнул, что нападение России на Украину в 2022 году стало историческим поворотом для Европы, сравнимым с ключевыми событиями XX века. Он также напомнил, что Россия стала на агрессивный путь еще в 2008 году, когда вторглась в Грузию.

"Установление любой формы отношений с Россией и остальной Европой будет возможным только после достижения справедливого и длительного мира в Украине. Однако эти новые отношения будут очень отличаться от тех, что были до того, как Россия начала свою захватническую войну... Россия нарушила базовые принципы международного права", - сказал президент Финляндии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский об ультиматуме Трампа Путину: Украина остается преданной миру

Автор: 

Европа (1967) Стубб Александр (97) война в Украине (5425)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Той же Стубб. Черговий говорильний європеєць.
показать весь комментарий
31.07.2025 11:43 Ответить
Вони вже тварюки мріють про нові відносини з вбивцями і людоїдами які зруйнували життя десяткам мільйонів людей. Так може випустите з в'язниць всіх маньяків, терористів і вбивць? Да і Гітлера вже пора реабілітувати так як він вже своє покарання відбув давно
показать весь комментарий
31.07.2025 11:43 Ответить
а по вальке стакан не скажешь, которая недавно в швейцарию летала на своем самолете рассказать про домбили бамбас
показать весь комментарий
31.07.2025 11:51 Ответить
 
 