Стубб: Отношения Европы с Россией возможны только после справедливого мира для Украины

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что возвращение к прежним отношениям между Россией и Европой невозможно до наступления справедливого и длительного мира в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Стубб подчеркнул, что нападение России на Украину в 2022 году стало историческим поворотом для Европы, сравнимым с ключевыми событиями XX века. Он также напомнил, что Россия стала на агрессивный путь еще в 2008 году, когда вторглась в Грузию.

"Установление любой формы отношений с Россией и остальной Европой будет возможным только после достижения справедливого и длительного мира в Украине. Однако эти новые отношения будут очень отличаться от тех, что были до того, как Россия начала свою захватническую войну... Россия нарушила базовые принципы международного права", - сказал президент Финляндии.

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