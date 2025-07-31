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Стубб: Відносини Європи з Росією можливі лише після справедливого миру для України

Стубб закликає до посилення санкцій проти РФ

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що повернення до колишніх відносин між Росією та Європою неможливе до настання справедливого й тривалого миру в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Стубб підкреслив, що напад Росії на Україну у 2022 році став історичним поворотом для Європи, порівнянним із ключовими подіями XX століття. Він також нагадав, що Росія стала на агресивний шлях ще у 2008 році, коли вторглася в Грузію.

"Встановлення будь-якої форми відносин з Росією і рештою Європи буде можливим лише після досягнення справедливого і тривалого миру в Україні. Проте ці нові відносити будуть дуже відрізнятися від тих, що були до того, як Росія почала свою загарбницьку війну... Росія порушила базові принципи міжнародного права", - сказав президент Фінляндії.

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Автор: 

Європа (1929) Стубб Александр (99) війна в Україні (5462)


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Той же Стубб. Черговий говорильний європеєць.
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31.07.2025 11:43 Відповісти
Вони вже тварюки мріють про нові відносини з вбивцями і людоїдами які зруйнували життя десяткам мільйонів людей. Так може випустите з в'язниць всіх маньяків, терористів і вбивць? Да і Гітлера вже пора реабілітувати так як він вже своє покарання відбув давно
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31.07.2025 11:43 Відповісти
а по вальке стакан не скажешь, которая недавно в швейцарию летала на своем самолете рассказать про домбили бамбас
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31.07.2025 11:51 Відповісти
Для Стубба та інших мрійників-на жаль в не політичному сенсі Україна для путіна вже одержимість яка переросла в безумство накладене на його прогресуючу деменцію. Це вже діагноз який неможливо побороти і це загрожує не тільки нам а всьому світові дуже загрозливим майбутнім. І якщо світ не схаменеться є великий шанс що ця потвора може натискнути на ядерну кнопку.
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31.07.2025 13:06 Відповісти
 
 