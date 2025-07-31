Стубб: Відносини Європи з Росією можливі лише після справедливого миру для України

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що повернення до колишніх відносин між Росією та Європою неможливе до настання справедливого й тривалого миру в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Стубб підкреслив, що напад Росії на Україну у 2022 році став історичним поворотом для Європи, порівнянним із ключовими подіями XX століття. Він також нагадав, що Росія стала на агресивний шлях ще у 2008 році, коли вторглася в Грузію.

"Встановлення будь-якої форми відносин з Росією і рештою Європи буде можливим лише після досягнення справедливого і тривалого миру в Україні. Проте ці нові відносити будуть дуже відрізнятися від тих, що були до того, як Росія почала свою загарбницьку війну... Росія порушила базові принципи міжнародного права", - сказав президент Фінляндії.

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