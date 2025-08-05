Термін для припинення вогню наближається: Стубб обговорив з Трампом ситуацію в Україні

Президент Фінляндії Александр Стубб провів продуктивну телефонну розмову з президентом США, під час якої сторони обговорили ситуацію в Україні та співпрацю у сфері безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Стубб написав у Х.

"Ми обговорили агресивну війну Росії проти України. Термін, встановлений Президентом Трампом для припинення вогню, наближається. Фінляндія підтримує всі зусилля, спрямовані на негайне припинення вогню. Довгострокові переговори повинні привести до тривалого й справедливого миру", - йдеться в дописі.

Також президенти обговорили тему криголамів, що за словами Стубба, є важливим елементом безпеки та співпраці між союзниками.

"Ми також продовжили обговорення криголамів важливого елементу безпеки та співпраці між союзниками. Фінляндія побудувала 60 відсотків криголамів у світі. Ми маємо спроможність будувати їх надійно й швидко", - зазначив президент Фінляндії.

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