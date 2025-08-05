Термін для припинення вогню наближається: Стубб обговорив з Трампом ситуацію в Україні
Президент Фінляндії Александр Стубб провів продуктивну телефонну розмову з президентом США, під час якої сторони обговорили ситуацію в Україні та співпрацю у сфері безпеки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Стубб написав у Х.
"Ми обговорили агресивну війну Росії проти України. Термін, встановлений Президентом Трампом для припинення вогню, наближається. Фінляндія підтримує всі зусилля, спрямовані на негайне припинення вогню. Довгострокові переговори повинні привести до тривалого й справедливого миру", - йдеться в дописі.
Також президенти обговорили тему криголамів, що за словами Стубба, є важливим елементом безпеки та співпраці між союзниками.
"Ми також продовжили обговорення криголамів важливого елементу безпеки та співпраці між союзниками. Фінляндія побудувала 60 відсотків криголамів у світі. Ми маємо спроможність будувати їх надійно й швидко", - зазначив президент Фінляндії.
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Атака може відбутися в найближчі 2 доби. На зараз відомо про:
✈️ 6 споряджених ТУ-95МС на ае «Оленья» та «Енгельс».
✈️ Щонайменше 2 споряджених ТУ-160 на ае «Енгельс» та «Борисоглєбське».
✈️ 4 споряджених Ту-22м3 на ае «Енгельс» та «Моздок».
🛶 У пункті базування в Новоросійську споряджено 4 ракетоносії, з сумарним залпом до 32х «Калібрів».