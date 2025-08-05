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Новини Припинення війни
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Термін для припинення вогню наближається: Стубб обговорив з Трампом ситуацію в Україні

Стубб обговорив з Трампом ситуацію в Україні

Президент Фінляндії Александр Стубб провів продуктивну телефонну розмову з президентом США, під час якої сторони обговорили ситуацію в Україні та співпрацю у сфері безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Стубб написав у Х.

"Ми обговорили агресивну війну Росії проти України. Термін, встановлений Президентом Трампом для припинення вогню, наближається. Фінляндія підтримує всі зусилля, спрямовані на негайне припинення вогню. Довгострокові переговори повинні привести до тривалого й справедливого миру", - йдеться в дописі.

Також президенти обговорили тему криголамів, що за словами Стубба, є важливим елементом безпеки та співпраці між союзниками.

"Ми також продовжили обговорення криголамів  важливого елементу безпеки та співпраці між союзниками. Фінляндія побудувала 60 відсотків криголамів у світі. Ми маємо спроможність будувати їх надійно й швидко", - зазначив президент Фінляндії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стубб: Відносини Європи з Росією можливі лише після справедливого миру для України

Автор: 

Трамп Дональд (6607) Стубб Александр (100) війна в Україні (5531)


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Тобто, зараз слід очікувати максимальних ракетно-дронових атак, що б ті встигли запаси зкинути?
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05.08.2025 07:22 Відповісти
Після закінчення терміну Трамп почне діяти чи продовжить строк для "хитрого хлопця" - остані епітети відпущені путлєру
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05.08.2025 07:23 Відповісти
Буде новий термін.....
Нічого особистого, просто бізнес....
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05.08.2025 07:31 Відповісти
Бизнес это легенда краснова
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05.08.2025 09:20 Відповісти
навіть не сумнівайтесь:

❗️РФ завершила підготовку до нанесення масованого ракетного удару по території України - на аеродромах стоять споряджені та готові до бойового вильоту Ту-95МС, ТУ-160 та Ту-22м3

Атака може відбутися в найближчі 2 доби. На зараз відомо про:

✈️ 6 споряджених ТУ-95МС на ае «Оленья» та «Енгельс».
✈️ Щонайменше 2 споряджених ТУ-160 на ае «Енгельс» та «Борисоглєбське».
✈️ 4 споряджених Ту-22м3 на ае «Енгельс» та «Моздок».
🛶 У пункті базування в Новоросійську споряджено 4 ракетоносії, з сумарним залпом до 32х «Калібрів».
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05.08.2025 08:52 Відповісти
А потім дасте ще один термін. Термінанти куєві!
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05.08.2025 07:30 Відповісти
піду за попкорном. солоним і з перцем. бо без сліз на танці ***** зі своїм боржником дивитися неможливо
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05.08.2025 08:51 Відповісти
На папері все закінчується ,так само в балачках ,мир по всьому світі
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05.08.2025 09:04 Відповісти
 
 