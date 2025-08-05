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Новости Участие Пакистана в войне против Украины
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Пакистан опроверг участие своих граждан в войне в Украине: "Безосновательные и необоснованные обвинения"

пакистан

Правительство Пакистана заявило, что категорически отвергает обвинения относительно участия пакистанцев в российско-украинской войне.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны, сообщает Цензор.НЕТ.

"Правительство Пакистана категорически отвергает безосновательные и необоснованные обвинения относительно участия граждан Пакистана в конфликте в Украине", - отметили в МИД.

В заявлении указано, что украинская сторона официально не обращалась к Пакистану с запросами относительно возможного участия граждан в войне, а также не предоставила никаких доказательств.

Пакистанское правительство планирует обратиться в Киев за официальными разъяснениями. Страна также подтвердил свою поддержку мирного урегулирования конфликта дипломатическим путем в соответствии с Уставом ООН.

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Автор: 

Пакистан (164) война в Украине (5493)


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Топ комментарии
+8
В ісламі брехня вважається великим гріхом.А ле коли мусульманин каже непрсвду невірному,це зовсім не гріх...
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05.08.2025 10:55 Ответить
+3
якщо не їні іхтамнєти, брати в полон і годувати салом перед посольством пакистану( https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ, пр. Йова Борецького, 7)
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05.08.2025 10:59 Ответить
+1
Ви ще оті килимки для намазу відберіть, садюга))
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05.08.2025 11:02 Ответить
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В ісламі брехня вважається великим гріхом.А ле коли мусульманин каже непрсвду невірному,це зовсім не гріх...
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05.08.2025 10:55 Ответить
Ну може наші вже кілька трупів з документами знайшли..

Що сибіга тупак, то яснапанятна. Надія на військових.
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05.08.2025 11:00 Ответить
а якщо це невірне руські ванька, то замість кози піде
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05.08.2025 11:01 Ответить
Угу...Аллах це схвалює і дасть за це додаткову гурію в раю.
Чи фурію....Ну когось виділить.
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05.08.2025 11:44 Ответить
якщо не їні іхтамнєти, брати в полон і годувати салом перед посольством пакистану( https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ, пр. Йова Борецького, 7)
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05.08.2025 10:59 Ответить
Ви ще оті килимки для намазу відберіть, садюга))
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05.08.2025 11:02 Ответить
якраз собачці буде де спати
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05.08.2025 11:06 Ответить
Потому что даже если там есть несколько наемников - это никак не говорит о том что конкретно Пакистан как государство поддерживает войну против нас. А вообще то государство Пакистан очень даже нам помогает в военном смысле, потому нужно быть очень глупым чтобы с ним сраться.
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05.08.2025 11:13 Ответить
Пакі - це китайське проксі, вони ні чим нам не допомагають.
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05.08.2025 11:36 Ответить
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/pakistan-peredav-ukrajini-***********-ostanni-novini-50303811.html
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05.08.2025 11:59 Ответить
 
 