Пакистан опроверг участие своих граждан в войне в Украине: "Безосновательные и необоснованные обвинения"

Правительство Пакистана заявило, что категорически отвергает обвинения относительно участия пакистанцев в российско-украинской войне.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны, сообщает Цензор.НЕТ.

"Правительство Пакистана категорически отвергает безосновательные и необоснованные обвинения относительно участия граждан Пакистана в конфликте в Украине", - отметили в МИД.

В заявлении указано, что украинская сторона официально не обращалась к Пакистану с запросами относительно возможного участия граждан в войне, а также не предоставила никаких доказательств.

Пакистанское правительство планирует обратиться в Киев за официальными разъяснениями. Страна также подтвердил свою поддержку мирного урегулирования конфликта дипломатическим путем в соответствии с Уставом ООН.

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