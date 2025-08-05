Пакистан опроверг участие своих граждан в войне в Украине: "Безосновательные и необоснованные обвинения"
Правительство Пакистана заявило, что категорически отвергает обвинения относительно участия пакистанцев в российско-украинской войне.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны, сообщает Цензор.НЕТ.
"Правительство Пакистана категорически отвергает безосновательные и необоснованные обвинения относительно участия граждан Пакистана в конфликте в Украине", - отметили в МИД.
В заявлении указано, что украинская сторона официально не обращалась к Пакистану с запросами относительно возможного участия граждан в войне, а также не предоставила никаких доказательств.
Пакистанское правительство планирует обратиться в Киев за официальными разъяснениями. Страна также подтвердил свою поддержку мирного урегулирования конфликта дипломатическим путем в соответствии с Уставом ООН.
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Що сибіга тупак, то яснапанятна. Надія на військових.
Чи фурію....Ну когось виділить.