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Новини Участь Пакистану у війні проти України
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Пакистан заперечив участь своїх громадян у війні в Україні: "Безпідставні та необґрунтовані звинувачення"

пакистан

Уряд Пакистану заявив, що категорично відкидає звинувачення щодо участі пакистанців у російсько-українській війні.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ країни, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Уряд Пакистану категорично відкидає безпідставні та необґрунтовані звинувачення стосовно участі громадян Пакистану в конфлікті в Україні", - наголосили в МЗС.

У заяві зазначено, що українська сторона офіційно не зверталася до Пакистану із запитами щодо можливої участі громадян у війні, а також не надала жодних доказів.

Пакистанський уряд планує звернутися до Києва за офіційними роз’ясненнями. Країна також підтвердив свою підтримку мирного врегулювання конфлікту дипломатичним шляхом відповідно до Статуту ООН.

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Автор: 

Пакистан (79) війна в Україні (5531)


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В ісламі брехня вважається великим гріхом.А ле коли мусульманин каже непрсвду невірному,це зовсім не гріх...
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05.08.2025 10:55 Відповісти
Ну може наші вже кілька трупів з документами знайшли..

Що сибіга тупак, то яснапанятна. Надія на військових.
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05.08.2025 11:00 Відповісти
а якщо це невірне руські ванька, то замість кози піде
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05.08.2025 11:01 Відповісти
Угу...Аллах це схвалює і дасть за це додаткову гурію в раю.
Чи фурію....Ну когось виділить.
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05.08.2025 11:44 Відповісти
якщо не їні іхтамнєти, брати в полон і годувати салом перед посольством пакистану( https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ, пр. Йова Борецького, 7)
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05.08.2025 10:59 Відповісти
Ви ще оті килимки для намазу відберіть, садюга))
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05.08.2025 11:02 Відповісти
якраз собачці буде де спати
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05.08.2025 11:06 Відповісти
Потому что даже если там есть несколько наемников - это никак не говорит о том что конкретно Пакистан как государство поддерживает войну против нас. А вообще то государство Пакистан очень даже нам помогает в военном смысле, потому нужно быть очень глупым чтобы с ним сраться.
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05.08.2025 11:13 Відповісти
Пакі - це китайське проксі, вони ні чим нам не допомагають.
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05.08.2025 11:36 Відповісти
 
 