Пакистан заперечив участь своїх громадян у війні в Україні: "Безпідставні та необґрунтовані звинувачення"
Уряд Пакистану заявив, що категорично відкидає звинувачення щодо участі пакистанців у російсько-українській війні.
Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ країни, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Уряд Пакистану категорично відкидає безпідставні та необґрунтовані звинувачення стосовно участі громадян Пакистану в конфлікті в Україні", - наголосили в МЗС.
У заяві зазначено, що українська сторона офіційно не зверталася до Пакистану із запитами щодо можливої участі громадян у війні, а також не надала жодних доказів.
Пакистанський уряд планує звернутися до Києва за офіційними роз’ясненнями. Країна також підтвердив свою підтримку мирного врегулювання конфлікту дипломатичним шляхом відповідно до Статуту ООН.
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Що сибіга тупак, то яснапанятна. Надія на військових.
Чи фурію....Ну когось виділить.