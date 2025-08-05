РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11057 посетителей онлайн
Новости Индустрия дронов
1 387 7

Дроны меняют ход войны в Украине, расширяя зону смертельной опасности, - The Economist

лелека,дроны

Российско-украинская война переходит на новый уровень с массовым использованием дронов средней и большой дальности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Economist.

Как отмечается, именно беспилотники стали ключевым оружием на фронте, меняя тактику обеих армий.

На Запорожском направлении артиллеристы ВСУ из 128-й бригады уже управляют огнем из укрытий на расстоянии до 8 км. Их командир с позывным Картель отмечает, что из-за активности дронов россиян "мы уходим под землю".

Зона поражения БПЛА охватывает до 15 км в обе стороны фронта, а в перспективе - до 60 км вглубь. Это затрудняет логистику, маневры и даже артиллерийскую работу.

Украинские силы испытывают новые дроны "Шершень", которые несут до 8 кг взрывчатки и могут поражать цели на дистанции 60+ км. Стоимость одного - около 7 тыс. евро.

На востоке продолжаются бои, однако признаков масштабного наступления РФ пока нет. В то же время украинские военные отмечают снижение боевого духа в армии противника.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сразу два НПЗ "Роснефти" частично приостановили работу после атаки украинских дронов, - Reuters (обновлено)

Автор: 

дроны (4387) война в Украине (5493)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Водночас українські військові відзначають зниження бойового духу в армії противника. За те в нас підьйом захмарний!
показать весь комментарий
05.08.2025 11:10 Ответить
Хтось з наших бойових командирів заявляв, що 30% мобілізованих якось та й воюють.
показать весь комментарий
05.08.2025 11:26 Ответить
особливо дрони від міндіча арахамії шурми при посередництві гайдая і іншої зеленої наволочі!
показать весь комментарий
05.08.2025 11:11 Ответить
Масштабного наступу поки немає. Не знаю як позначити сміх крізь сльози
показать весь комментарий
05.08.2025 11:15 Ответить
Дрон мій зветься «хрущ Антон», він несе Армагедон.
Хоч весільний, а з фугасом, і робить з ванькой викрутаси.

(з пісні https://www.youtube.com/watch?v=OUmYHE51bZ0 "армагеДРОН" )
показать весь комментарий
05.08.2025 11:15 Ответить
а шо там буткевич на зоне тцкашной на дврз еще париться*?или уже штурмы на покровске отбивает?
показать весь комментарий
05.08.2025 11:19 Ответить
Дробовики вже в дефіциті.
показать весь комментарий
05.08.2025 11:34 Ответить
 
 