Дроны меняют ход войны в Украине, расширяя зону смертельной опасности, - The Economist

Российско-украинская война переходит на новый уровень с массовым использованием дронов средней и большой дальности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Economist.

Как отмечается, именно беспилотники стали ключевым оружием на фронте, меняя тактику обеих армий.

На Запорожском направлении артиллеристы ВСУ из 128-й бригады уже управляют огнем из укрытий на расстоянии до 8 км. Их командир с позывным Картель отмечает, что из-за активности дронов россиян "мы уходим под землю".

Зона поражения БПЛА охватывает до 15 км в обе стороны фронта, а в перспективе - до 60 км вглубь. Это затрудняет логистику, маневры и даже артиллерийскую работу.

Украинские силы испытывают новые дроны "Шершень", которые несут до 8 кг взрывчатки и могут поражать цели на дистанции 60+ км. Стоимость одного - около 7 тыс. евро.

На востоке продолжаются бои, однако признаков масштабного наступления РФ пока нет. В то же время украинские военные отмечают снижение боевого духа в армии противника.

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