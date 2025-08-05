Дрони змінюють хід війни в Україні, розширюючи зону смертельної небезпеки, - The Economist

Індустрія дронів

Російсько-українська війна переходить на новий рівень із масовим використанням дронів середньої та великої дальності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Economist.

Як зазначається, саме безпілотники стали ключовою зброєю на фронті, змінюючи тактику обох армій.

На Запорізькому напрямку артилеристи ЗСУ з 128-ї бригади вже керують вогнем із укриттів на відстані до 8 км. Їхній командир із позивним Картель зазначає, що через активність дронів росіян "ми йдемо під землю".

Зона ураження БПЛА охоплює до 15 км в обидва боки фронту, а в перспективі - до 60 км углиб. Це ускладнює логістику, маневри і навіть артилерійську роботу.

Українські сили випробовують нові дрони "Шершень", які несуть до 8 кг вибухівки і можуть вражати цілі на дистанції 60+ км. Вартість одного - близько 7 тис. євро.

На сході тривають бої, однак ознак масштабного наступу РФ поки немає. Водночас українські військові відзначають зниження бойового духу в армії противника.

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