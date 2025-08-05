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Новини Індустрія дронів
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Дрони змінюють хід війни в Україні, розширюючи зону смертельної небезпеки, - The Economist

Індустрія дронів

лелека,дрони

Російсько-українська війна переходить на новий рівень із масовим використанням дронів середньої та великої дальності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Economist.

Як зазначається, саме безпілотники стали ключовою зброєю на фронті, змінюючи тактику обох армій.

На Запорізькому напрямку артилеристи ЗСУ з 128-ї бригади вже керують вогнем із укриттів на відстані до 8 км. Їхній командир із позивним Картель зазначає, що через активність дронів росіян "ми йдемо під землю".

Зона ураження БПЛА охоплює до 15 км в обидва боки фронту, а в перспективі - до 60 км углиб. Це ускладнює логістику, маневри і навіть артилерійську роботу.

Українські сили випробовують нові дрони "Шершень", які несуть до 8 кг вибухівки і можуть вражати цілі на дистанції 60+ км. Вартість одного - близько 7 тис. євро.

На сході тривають бої, однак ознак масштабного наступу РФ поки немає. Водночас українські військові відзначають зниження бойового духу в армії противника.

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Автор: 

дрони (5219) війна в Україні (5531)


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Водночас українські військові відзначають зниження бойового духу в армії противника. За те в нас підьйом захмарний!
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05.08.2025 11:10 Відповісти
Хтось з наших бойових командирів заявляв, що 30% мобілізованих якось та й воюють.
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05.08.2025 11:26 Відповісти
особливо дрони від міндіча арахамії шурми при посередництві гайдая і іншої зеленої наволочі!
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05.08.2025 11:11 Відповісти
Масштабного наступу поки немає. Не знаю як позначити сміх крізь сльози
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05.08.2025 11:15 Відповісти
Дрон мій зветься «хрущ Антон», він несе Армагедон.
Хоч весільний, а з фугасом, і робить з ванькой викрутаси.

(з пісні https://www.youtube.com/watch?v=OUmYHE51bZ0 "армагеДРОН" )
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05.08.2025 11:15 Відповісти
а шо там буткевич на зоне тцкашной на дврз еще париться*?или уже штурмы на покровске отбивает?
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05.08.2025 11:19 Відповісти
Дробовики вже в дефіциті.
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05.08.2025 11:34 Відповісти
 
 