Потери армии РФ в июле стали самыми низкими за 15 месяцев, - разведка Великобритании

Потери российских войск в июле 2025 года снизились до самого низкого уровня с апреля 2024-го, несмотря на сохранение высокой интенсивности боевых действий.

Об этом сообщило Минобороны Великобритании в отчете, опубликованном в X, передает Цензор.НЕТ.

Общие потери РФ в войне против Украины достигли 1,05 миллиона человек.

По данным украинского Генштаба, в июле среднесуточные потери российской армии составили около 1 072 человек. С начала 2025 года общие потери достигли 260 тысяч, а с марта наблюдается постепенное снижение этого показателя.

В британской разведке отмечают, что уменьшение потерь произошло несмотря на активные действия российских сил вдоль всей линии фронта. Россия продолжает медленное продвижение на Донбассе.

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