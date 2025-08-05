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Новости Потери врага
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Потери армии РФ в июле стали самыми низкими за 15 месяцев, - разведка Великобритании

потери армии РФ

Потери российских войск в июле 2025 года снизились до самого низкого уровня с апреля 2024-го, несмотря на сохранение высокой интенсивности боевых действий.

Об этом сообщило Минобороны Великобритании в отчете, опубликованном в X, передает Цензор.НЕТ.

Общие потери РФ в войне против Украины достигли 1,05 миллиона человек.

По данным украинского Генштаба, в июле среднесуточные потери российской армии составили около 1 072 человек. С начала 2025 года общие потери достигли 260 тысяч, а с марта наблюдается постепенное снижение этого показателя.

В британской разведке отмечают, что уменьшение потерь произошло несмотря на активные действия российских сил вдоль всей линии фронта. Россия продолжает медленное продвижение на Донбассе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Армия РФ в течение последней недели достигла постепенных успехов на северо-востоке от Покровска, - британская разведка

Автор: 

армия РФ (20212) разведка (4215) потери (4501)


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Топ комментарии
+13
А як це? ЗЕбломарахфвон каже навпаки кацапів лишилось на 2-3 місяці
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05.08.2025 12:40 Ответить
+8
Тобто, корупція зелених на закупівлі зброї і зокрема дронів таки дає результат. І, звісно, не на користь України. Ілі ета другоє?
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05.08.2025 13:20 Ответить
+5
Скайобовой і салавью паверь на слова..
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05.08.2025 12:52 Ответить
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Скайобовой і салавью паверь на слова..
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05.08.2025 12:52 Ответить
Генштаб ЗСУ: "Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 058 260 осіб російських загарбників". Джерело: https://censor.net/ua/n3567025

Міноборони Великої Британії: "Загальні втрати РФ у війні проти України сягнули 1,05 мільйона осіб". Джерело: https://censor.net/ua/n3567089

Вас, наверное, кто-то неправильно информирует. Может быть, соловьёв или скабеева?
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05.08.2025 13:27 Ответить
А як це? ЗЕбломарахфвон каже навпаки кацапів лишилось на 2-3 місяці
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05.08.2025 12:40 Ответить
Втрати русні взагалі не мають жодного значення без контексту одночасних втрат України, враховуючи що ті мають у 4-5 разів вищий людський потенціал.
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05.08.2025 12:48 Ответить
А естонська розвідка шо каже?
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05.08.2025 12:49 Ответить
у звіті, опублікованому в X

що це за люта *****?
міноборони британії, вже срати хотіли на закриті наради з доступом до секретної інформації?
вже, на пряму їбашать у гімнопомийках?
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05.08.2025 12:52 Ответить
@ (в перекладі, публікація середини липня ц.р.):

Від Сум до Покровська: чи зможе Україна витримати безпрецедентний вал вогню?

Протягом останніх кількох місяців я наніс на карту понад 5000 влучань російських керованих авіаційних бомб (КАБ).
Зіткнувшись зі зростанням кількості ударів та прискоренням просування ворога, як ми, українці, зможемо встояти?

Як видно з карт бойових дій, більша частина території, захопленої російською окупаційною армією (РОА) з жовтня 2023 року, розташована на півдні Донецької області. РОА зараз просувається на північ від цієї області та на захід, у напрямку на Дніпропетровську та Запорізьку області.

https://pbs.twimg.com/media/GwJLpPzXQAAF9xD?format=jpg&name=900x900

Цьому повзучому наступу рашистів головним чином сприяють повітряні удари по українських позиціях бомб ФАБ 500/1000/1500/3000 з УМПК, що скидаються переважно ворожими літаками Су-34 на відстані 40-70 км від цілі, тобто без загрози для себе.
На початку року українській армії вдалося знайти спосіб змінити траєкторію руху російських КАБів, і тоді і прицільність і кількість ударів зменшилися. Однак, тепер ми знову повернулися до того, що на фронті ворог щодня скидає від 100 до 200 бомб.

https://pbs.twimg.com/media/GwJOwpgWIAAwrSL?format=png&name=900x900

Звісно, що все це видно на відео та супутникових знімках, що дозволяє передбачати пересування РОА та пріоритетні для наступу ворога райони. Тут слід особливо відзначити 1000 авіаударів на підтримку наступу між Покровськом та Костянтинівкою минулого місяця.

https://pbs.twimg.com/media/GwJQd53XYAE1Gs6?format=jpg&name=small
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05.08.2025 12:54 Ответить
що це за *****?
тобто, кацапи кидають по 2000 кабів у місяць?
скільки у них цих кабів?
скільки у них самолів, що б кидати каби?
скільки вильотів в день? чи самолі заправляють та чіпляють каби на льоту?
скільки треба пілотів на таку кількість вильотів?
скільки треба палива?
скільки треба злітніх смуг?
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05.08.2025 13:13 Ответить
Це ніяка не херня, друже. А об'єктивна реальність, зафіксована сумлінним і дотошним осінтером.
Тож, якщо найближчим часом командування не організує "блукаючі" батереї Patriot, щоби відігнати рашистські СУ-34/35 - носії КАБів, подалі від ЛБЗ, ворожий наступ на Добропілля спинити не вдасться, а відтак з агломерації Покровсь-Мирноград ЗСУ потрібно буде виходити.
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05.08.2025 13:30 Ответить
я ж не сперечаюсь.
у мене прости питання. дивись вище.
бо, щось у того осінтера лапті стирчать з усіх щілин.
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05.08.2025 13:37 Ответить
А що у цьому дивного? Якщо по всій лінії бойового зіткнення працює 10 кацапських літаків, які роблять по 3 вильоти за добу і скидають по 2 КАБи за виліт - то за місяць вже виходить 1800 кабів
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05.08.2025 14:06 Ответить
@ (продовження):

Як видно, ось місця понад 3000 влючань від російських авіаударів за останні +/- 3 місяці між Покровськом та Гуляльполем. Вони підтримують два основні наступальні рухи РОА:
- схід/північний схід від Покровська;
- межиріччя трьох річок.

На схід від Покровська авіаудари зосереджені саме там, де РОА хоче просуватися. Сотні влучань було помічено в лісосмугах, де були приховані українські позиції, на північ і захід в охопленні Покровська.
Ось карта на північ від Покровська:
- червоним кольором позначено наслідки до 11 червня 2025;
- помаранчевим - між 11 червня та 11 липня;
- блакитним - з 11 липня 2025 року.

https://pbs.twimg.com/media/GwJSEhxWwAAzf0m?format=jpg&name=900x900

На цій лісосмузі ряд українських позицій зазнали сильного обстрілу КАБами, що змусило ЗСУ залишити свої позиції через їх повне зруйнування.

https://pbs.twimg.com/media/GwJSY-EWkAAcALm?format=jpg&name=900x900

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05.08.2025 13:21 Ответить
@ (висновок):

З огляду на таке масове збільшення російських авіаударів, особливо на схід та північний схід від Покровська, очевидно, що рашистська пітьма сподівається захопити Покровськ у найближчі місяці.
Це головна мета ворога на даний момент!

https://pbs.twimg.com/media/GwNaHlIWIAIKcFy?format=jpg&name=small
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05.08.2025 13:31 Ответить
може і так но.......
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05.08.2025 12:55 Ответить
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05.08.2025 13:02 Ответить
Тобто, корупція зелених на закупівлі зброї і зокрема дронів таки дає результат. І, звісно, не на користь України. Ілі ета другоє?
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05.08.2025 13:20 Ответить
Сирник вже приготував місце для медалі героя своєї коханої паРаші
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05.08.2025 13:44 Ответить
Дивно. А ГШ у своїх зведеннях звично пише про 1 тис +-.є тушок на день.

Або британці чогось не знають, або ГШ тупо бреше. І бреше давно.
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05.08.2025 13:56 Ответить
 
 