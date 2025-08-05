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Новини Втрати ворога
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Втрати армії РФ у липні стали найнижчими за 15 місяців, - розвідка Британії

втрати армії рф

Втрати російських військ у липні 2025 року знизилися до найнижчого рівня з квітня 2024-го, незважаючи на збереження високої інтенсивності бойових дій.

Про це повідомило Міноборони Великої Британії у звіті, опублікованому в X, передає Цензор.НЕТ.

Загальні втрати РФ у війні проти України сягнули 1,05 мільйона осіб.

За даними українського Генштабу, у липні середньодобові втрати російської армії становили близько 1 072 осіб. Від початку 2025 року загальні втрати сягнули 260 тисяч, а з березня спостерігається поступове зниження цього показника.

У британській розвідці зазначають, що зменшення втрат відбулося попри активні дії російських сил уздовж усієї лінії фронту. Росія продовжує повільне просування на Донбасі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Армія РФ протягом останнього тижня досягла поступових успіхів на північному сході від Покровська, - британська розвідка

Автор: 

армія рф (18363) розвідка (3909) втрати (4516)


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Топ коментарі
+5
А як це? ЗЕбломарахфвон каже навпаки кацапів лишилось на 2-3 місяці
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05.08.2025 12:40 Відповісти
+3
Скайобовой і салавью паверь на слова..
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05.08.2025 12:52 Відповісти
+2
А творожок и козырь рисуют другие цифры,все время рекордные,кому же верить?
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05.08.2025 12:38 Відповісти
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Скайобовой і салавью паверь на слова..
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05.08.2025 12:52 Відповісти
Генштаб ЗСУ: "Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 058 260 осіб російських загарбників". Джерело: https://censor.net/ua/n3567025

Міноборони Великої Британії: "Загальні втрати РФ у війні проти України сягнули 1,05 мільйона осіб". Джерело: https://censor.net/ua/n3567089

Вас, наверное, кто-то неправильно информирует. Может быть, соловьёв или скабеева?
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05.08.2025 13:27 Відповісти
А як це? ЗЕбломарахфвон каже навпаки кацапів лишилось на 2-3 місяці
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05.08.2025 12:40 Відповісти
Втрати русні взагалі не мають жодного значення без контексту одночасних втрат України, враховуючи що ті мають у 4-5 разів вищий людський потенціал.
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05.08.2025 12:48 Відповісти
А естонська розвідка шо каже?
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05.08.2025 12:49 Відповісти
у звіті, опублікованому в X

що це за люта *****?
міноборони британії, вже срати хотіли на закриті наради з доступом до секретної інформації?
вже, на пряму їбашать у гімнопомийках?
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05.08.2025 12:52 Відповісти
@ (в перекладі, публікація середини липня ц.р.):

Від Сум до Покровська: чи зможе Україна витримати безпрецедентний вал вогню?

Протягом останніх кількох місяців я наніс на карту понад 5000 влучань російських керованих авіаційних бомб (КАБ).
Зіткнувшись зі зростанням кількості ударів та прискоренням просування ворога, як ми, українці, зможемо встояти?

Як видно з карт бойових дій, більша частина території, захопленої російською окупаційною армією (РОА) з жовтня 2023 року, розташована на півдні Донецької області. РОА зараз просувається на північ від цієї області та на захід, у напрямку на Дніпропетровську та Запорізьку області.

https://pbs.twimg.com/media/GwJLpPzXQAAF9xD?format=jpg&name=900x900

Цьому повзучому наступу рашистів головним чином сприяють повітряні удари по українських позиціях бомб ФАБ 500/1000/1500/3000 з УМПК, що скидаються переважно ворожими літаками Су-34 на відстані 40-70 км від цілі, тобто без загрози для себе.
На початку року українській армії вдалося знайти спосіб змінити траєкторію руху російських КАБів, і тоді і прицільність і кількість ударів зменшилися. Однак, тепер ми знову повернулися до того, що на фронті ворог щодня скидає від 100 до 200 бомб.

https://pbs.twimg.com/media/GwJOwpgWIAAwrSL?format=png&name=900x900

Звісно, що все це видно на відео та супутникових знімках, що дозволяє передбачати пересування РОА та пріоритетні для наступу ворога райони. Тут слід особливо відзначити 1000 авіаударів на підтримку наступу між Покровськом та Костянтинівкою минулого місяця.

https://pbs.twimg.com/media/GwJQd53XYAE1Gs6?format=jpg&name=small
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05.08.2025 12:54 Відповісти
що це за *****?
тобто, кацапи кидають по 2000 кабів у місяць?
скільки у них цих кабів?
скільки у них самолів, що б кидати каби?
скільки вильотів в день? чи самолі заправляють та чіпляють каби на льоту?
скільки треба пілотів на таку кількість вильотів?
скільки треба палива?
скільки треба злітніх смуг?
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05.08.2025 13:13 Відповісти
Це ніяка не херня, друже. А об'єктивна реальність, зафіксована сумлінним і дотошним осінтером.
Тож, якщо найближчим часом командування не організує "блукаючі" батереї Patriot, щоби відігнати рашистські СУ-34/35 - носії КАБів, подалі від ЛБЗ, ворожий наступ на Добропілля спинити не вдасться, а відтак з агломерації Покровсь-Мирноград ЗСУ потрібно буде виходити.
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05.08.2025 13:30 Відповісти
я ж не сперечаюсь.
у мене прости питання. дивись вище.
бо, щось у того осінтера лапті стирчать з усіх щілин.
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05.08.2025 13:37 Відповісти
@ (продовження):

Як видно, ось місця понад 3000 влючань від російських авіаударів за останні +/- 3 місяці між Покровськом та Гуляльполем. Вони підтримують два основні наступальні рухи РОА:
- схід/північний схід від Покровська;
- межиріччя трьох річок.

На схід від Покровська авіаудари зосереджені саме там, де РОА хоче просуватися. Сотні влучань було помічено в лісосмугах, де були приховані українські позиції, на північ і захід в охопленні Покровська.
Ось карта на північ від Покровська:
- червоним кольором позначено наслідки до 11 червня 2025;
- помаранчевим - між 11 червня та 11 липня;
- блакитним - з 11 липня 2025 року.

https://pbs.twimg.com/media/GwJSEhxWwAAzf0m?format=jpg&name=900x900

На цій лісосмузі ряд українських позицій зазнали сильного обстрілу КАБами, що змусило ЗСУ залишити свої позиції через їх повне зруйнування.

https://pbs.twimg.com/media/GwJSY-EWkAAcALm?format=jpg&name=900x900

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05.08.2025 13:21 Відповісти
@ (висновок):

З огляду на таке масове збільшення російських авіаударів, особливо на схід та північний схід від Покровська, очевидно, що рашистська пітьма сподівається захопити Покровськ у найближчі місяці.
Це головна мета ворога на даний момент!

https://pbs.twimg.com/media/GwNaHlIWIAIKcFy?format=jpg&name=small
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05.08.2025 13:31 Відповісти
може і так но.......
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05.08.2025 12:55 Відповісти
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05.08.2025 13:02 Відповісти
Тобто, корупція зелених на закупівлі зброї і зокрема дронів таки дає результат. І, звісно, не на користь України. Ілі ета другоє?
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05.08.2025 13:20 Відповісти
Сирник вже приготував місце для медалі героя своєї коханої паРаші
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05.08.2025 13:44 Відповісти
 
 