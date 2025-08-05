Втрати армії РФ у липні стали найнижчими за 15 місяців, - розвідка Британії

Втрати російських військ у липні 2025 року знизилися до найнижчого рівня з квітня 2024-го, незважаючи на збереження високої інтенсивності бойових дій.

Про це повідомило Міноборони Великої Британії у звіті, опублікованому в X, передає Цензор.НЕТ.

Загальні втрати РФ у війні проти України сягнули 1,05 мільйона осіб.

За даними українського Генштабу, у липні середньодобові втрати російської армії становили близько 1 072 осіб. Від початку 2025 року загальні втрати сягнули 260 тисяч, а з березня спостерігається поступове зниження цього показника.

У британській розвідці зазначають, що зменшення втрат відбулося попри активні дії російських сил уздовж усієї лінії фронту. Росія продовжує повільне просування на Донбасі.

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