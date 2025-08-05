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Втрати армії РФ у липні стали найнижчими за 15 місяців, - розвідка Британії
Втрати російських військ у липні 2025 року знизилися до найнижчого рівня з квітня 2024-го, незважаючи на збереження високої інтенсивності бойових дій.
Про це повідомило Міноборони Великої Британії у звіті, опублікованому в X, передає Цензор.НЕТ.
Загальні втрати РФ у війні проти України сягнули 1,05 мільйона осіб.
За даними українського Генштабу, у липні середньодобові втрати російської армії становили близько 1 072 осіб. Від початку 2025 року загальні втрати сягнули 260 тисяч, а з березня спостерігається поступове зниження цього показника.
У британській розвідці зазначають, що зменшення втрат відбулося попри активні дії російських сил уздовж усієї лінії фронту. Росія продовжує повільне просування на Донбасі.
Топ коментарі
+5 Sasha Yemchenko
показати весь коментар05.08.2025 12:40 Відповісти Посилання
+3 Микола Січень #601514
показати весь коментар05.08.2025 12:52 Відповісти Посилання
+2 Alligator Alcatraz
показати весь коментар05.08.2025 12:38 Відповісти Посилання
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Міноборони Великої Британії: "Загальні втрати РФ у війні проти України сягнули 1,05 мільйона осіб". Джерело: https://censor.net/ua/n3567089
Вас, наверное, кто-то неправильно информирует. Может быть, соловьёв или скабеева?
що це за люта *****?
міноборони британії, вже срати хотіли на закриті наради з доступом до секретної інформації?
вже, на пряму їбашать у гімнопомийках?
Від Сум до Покровська: чи зможе Україна витримати безпрецедентний вал вогню?
Протягом останніх кількох місяців я наніс на карту понад 5000 влучань російських керованих авіаційних бомб (КАБ).
Зіткнувшись зі зростанням кількості ударів та прискоренням просування ворога, як ми, українці, зможемо встояти?
Як видно з карт бойових дій, більша частина території, захопленої російською окупаційною армією (РОА) з жовтня 2023 року, розташована на півдні Донецької області. РОА зараз просувається на північ від цієї області та на захід, у напрямку на Дніпропетровську та Запорізьку області.
https://pbs.twimg.com/media/GwJLpPzXQAAF9xD?format=jpg&name=900x900
Цьому повзучому наступу рашистів головним чином сприяють повітряні удари по українських позиціях бомб ФАБ 500/1000/1500/3000 з УМПК, що скидаються переважно ворожими літаками Су-34 на відстані 40-70 км від цілі, тобто без загрози для себе.
На початку року українській армії вдалося знайти спосіб змінити траєкторію руху російських КАБів, і тоді і прицільність і кількість ударів зменшилися. Однак, тепер ми знову повернулися до того, що на фронті ворог щодня скидає від 100 до 200 бомб.
https://pbs.twimg.com/media/GwJOwpgWIAAwrSL?format=png&name=900x900
Звісно, що все це видно на відео та супутникових знімках, що дозволяє передбачати пересування РОА та пріоритетні для наступу ворога райони. Тут слід особливо відзначити 1000 авіаударів на підтримку наступу між Покровськом та Костянтинівкою минулого місяця.
https://pbs.twimg.com/media/GwJQd53XYAE1Gs6?format=jpg&name=small
тобто, кацапи кидають по 2000 кабів у місяць?
скільки у них цих кабів?
скільки у них самолів, що б кидати каби?
скільки вильотів в день? чи самолі заправляють та чіпляють каби на льоту?
скільки треба пілотів на таку кількість вильотів?
скільки треба палива?
скільки треба злітніх смуг?
Тож, якщо найближчим часом командування не організує "блукаючі" батереї Patriot, щоби відігнати рашистські СУ-34/35 - носії КАБів, подалі від ЛБЗ, ворожий наступ на Добропілля спинити не вдасться, а відтак з агломерації Покровсь-Мирноград ЗСУ потрібно буде виходити.
у мене прости питання. дивись вище.
бо, щось у того осінтера лапті стирчать з усіх щілин.
Як видно, ось місця понад 3000 влючань від російських авіаударів за останні +/- 3 місяці між Покровськом та Гуляльполем. Вони підтримують два основні наступальні рухи РОА:
- схід/північний схід від Покровська;
- межиріччя трьох річок.
На схід від Покровська авіаудари зосереджені саме там, де РОА хоче просуватися. Сотні влучань було помічено в лісосмугах, де були приховані українські позиції, на північ і захід в охопленні Покровська.
Ось карта на північ від Покровська:
- червоним кольором позначено наслідки до 11 червня 2025;
- помаранчевим - між 11 червня та 11 липня;
- блакитним - з 11 липня 2025 року.
https://pbs.twimg.com/media/GwJSEhxWwAAzf0m?format=jpg&name=900x900
На цій лісосмузі ряд українських позицій зазнали сильного обстрілу КАБами, що змусило ЗСУ залишити свої позиції через їх повне зруйнування.
https://pbs.twimg.com/media/GwJSY-EWkAAcALm?format=jpg&name=900x900
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З огляду на таке масове збільшення російських авіаударів, особливо на схід та північний схід від Покровська, очевидно, що рашистська пітьма сподівається захопити Покровськ у найближчі місяці.
Це головна мета ворога на даний момент!
https://pbs.twimg.com/media/GwNaHlIWIAIKcFy?format=jpg&name=small