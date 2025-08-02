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Новини Бойові дії на Покровському напрямку
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Армія РФ протягом останнього тижня досягла поступових успіхів на північному сході від Покровська, - британська розвідка

Покровськ

Росіяни посилюють  спроби оточити Покровськ, за останній тиждень ворог досяг  поступових успіхів на північному сході від Покровська, намагаючись обійти та перерізати його логістичні маршрути та наземні лінії зв'язку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

"Окупанти просунулися на захід у районі шосе H-32, зокрема в напрямку Родинського, через яке проходить головний північний маршрут постачання Покровська. Російські війська також захопили територію на південь від шосе, просунувшись у районі Миролюбівки", - зазначають аналітики.

Відкриті джерела 22 липня 2025 року повідомляли про спроби російських диверсійних і розвідувальних груп проникнути в південну частину Покровська, після чого українські сили провели операції з очищення території.

"Покровськ був пріоритетним напрямком для Росії з лютого 2024 року, коли вона захопила Авдіївку. Російські зусилля проти укріпленого міста коштували Росії великих втрат у живій силі та техніці", - зазначили у розвідці.

Нагадаємо,  на Покровському напрямку російська армія не полишає спроб блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію зі сходу та півдня. У напрямку Покровська окупанти проводять розвідку маршрутів для прихованого переміщення. Проте Сили оборони виявляють та знищують противника.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Покровськ, Мирноград та околиці перебувають на напрямку головного удару росіян, - ОСУВ "Хортиця". ВIДЕО

Автор: 

Велика Британія (5723) розвідка (3908) Донецька область (9185) Покровськ (740) Покровський район (829)


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так ось чому зеля соплі розмазує і канючить про особисту зустріч з )(уйлом.
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02.08.2025 14:41 Відповісти
В ішака все нормально,сирський стабілізує оборону кожного дня.Нові анонси розробок +100500 ракетодронів.Відос і порошок графіку .
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02.08.2025 14:52 Відповісти
Ох ця британська розвідка, іпсо розгоняють
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02.08.2025 14:53 Відповісти
А стефанчуки+зеленський+свириденко, цьому надали максимальної допомоги, гадячи привселюдно щодо антиКорупційних структур України!
Не до захисту їм України, випадковим та нікчемним!! Оманські, виконують установки патрушева!
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02.08.2025 15:40 Відповісти
 
 