Армія РФ протягом останнього тижня досягла поступових успіхів на північному сході від Покровська, - британська розвідка

Росіяни посилюють спроби оточити Покровськ, за останній тиждень ворог досяг поступових успіхів на північному сході від Покровська, намагаючись обійти та перерізати його логістичні маршрути та наземні лінії зв'язку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

"Окупанти просунулися на захід у районі шосе H-32, зокрема в напрямку Родинського, через яке проходить головний північний маршрут постачання Покровська. Російські війська також захопили територію на південь від шосе, просунувшись у районі Миролюбівки", - зазначають аналітики.

Відкриті джерела 22 липня 2025 року повідомляли про спроби російських диверсійних і розвідувальних груп проникнути в південну частину Покровська, після чого українські сили провели операції з очищення території.

"Покровськ був пріоритетним напрямком для Росії з лютого 2024 року, коли вона захопила Авдіївку. Російські зусилля проти укріпленого міста коштували Росії великих втрат у живій силі та техніці", - зазначили у розвідці.

Нагадаємо, на Покровському напрямку російська армія не полишає спроб блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію зі сходу та півдня. У напрямку Покровська окупанти проводять розвідку маршрутів для прихованого переміщення. Проте Сили оборони виявляють та знищують противника.

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