У напрямку Покровська окупанти проводять розвідку маршрутів для прихованого переміщення, - ОСУВ "Хортиця"

Російські загарбники не полишають спроб захопити Покровськ - шукають таємні шляхи обходу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

На Купʼянському напрямку минулої доби ворог проводив наступальні дії поблизу Нововасилівки, Загризового та Голубівки. Без успіху.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили усі атаки противника біля населених пунктів Коровій Яр, Карпівка, Мирне, Шандриголове, Колодязі, Торське та у Серебрянському лісництві.

На Сіверському напрямку наші захисники не допустили втрат позицій в районі Серебрянки, Григорівки, Сіверська та Виїмки.

На Краматорському та Торецькому напрямках штурмові дії російських загарбників були спрямовані на наші оборонні укріплення неподалік Білої Гори, Щербинівки, Олександро-Калинового, Олександро-Шультиного та у міській забудові Торецька. Українські захисники тримають оборону, знищуючи переважаючі сили ворога.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наразі є три найбільш критичні напрямки: Покровський, Новопавлівський та Лиманський, - ОСУВ "Хортиця"

На Добропільському напрямку ворожі штурмові дії було відбито в районі Заповідного, Попового Яру, Маяка та Володимирівки.

На Покровському напрямку російська армія не полишає спроб блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію із сходу та півдня. Відмічено наступальні дії в районах населених пунктів Родинське, Новоекономічне, Мирноград, Лисівка та Звірове. Також наші воїни відбивали атаки противника неподалік Удачного, Філії та Молодецького. У напрямку Покровська окупанти проводять розвідку маршрутів для прихованого переміщення. Проте Сили оборони виявляють та знищують противника.

На Новопавлівському напрямку армія агресора зосередила свої атакувальні зусилля в районах Толстого, Маліївки та Мирного. Тривають важкі бої, противник, не рахуючись з втратами, намагається розвинути наступ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інформація про російські війська в Покровську - це фейк, - речник 155-ї ОМБр Прибильнов

Нагадаємо, військові напередодні повідомили, що на Донеччині на напрямку головного удару російських військ перебувають міста Покровськ, Мирноград та околиці. Ворог безперервно відправляє на штурми малі піхотні групи, в пошуках шляхів просування, масовано бʼє КАБами та артилерією, застосовує рої FPV-дронів. Попри численні втрати, росіяни намагаються лізти вперед.