В направлении Покровска оккупанты проводят разведку маршрутов для скрытого перемещения, - ОСГВ "Хортица"
Российские захватчики не оставляют попыток захватить Покровск - ищут тайные пути обхода.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортица".
На Купянском направлении за прошедшие сутки враг проводил наступательные действия вблизи Нововасильевки, Загрызово и Голубовки. Без успеха.
На Лиманском направлении украинские воины отбили все атаки противника возле населенных пунктов Коровий Яр, Карповка, Мирное, Шандриголово, Колодязи, Торское и в Серебрянском лесничестве.
На Северском направлении наши защитники не допустили потерь позиций в районе Серебрянки, Григорьевки, Северска и Выемки.
На Краматорском и Торецком направлениях штурмовые действия российских захватчиков были направлены на наши оборонительные укрепления неподалеку Белой Горы, Щербиновки, Александро-Калинового, Александро-Шультино и в городской застройке Торецка. Украинские защитники держат оборону, уничтожая превосходящие силы врага.
На Добропольском направлении вражеские штурмовые действия были отбиты в районе Заповедного, Попова Яра, Маяка и Владимировки.
На Покровском направлении российская армия не оставляет попыток блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию с востока и юга. Отмечены наступательные действия в районах населенных пунктов Родинское, Новоэкономичное, Мирноград, Лисовка и Зверево. Также наши воины отражали атаки противника неподалеку Удачного, Филиала и Молодецкого. В направлении Покровска оккупанты проводят разведку маршрутов для скрытого перемещения. Однако Силы обороны обнаруживают и уничтожают противника.
На Новопавловском направлении армия агрессора сосредоточила свои атакующие усилия в районах Толстого, Малиевки и Мирного. Продолжаются тяжелые бои, противник, не считаясь с потерями, пытается развить наступление.
Напомним, военные накануне сообщили, что в Донецкой области на направлении главного удара российских войск находятся города Покровск, Мирноград и окрестности. Враг непрерывно отправляет на штурмы малые пехотные группы, в поисках путей продвижения, массированно бьет КАБами и артиллерией, применяет рои FPV-дронов. Несмотря на многочисленные потери, россияне пытаются лезть вперед.
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