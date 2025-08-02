В направлении Покровска оккупанты проводят разведку маршрутов для скрытого перемещения, - ОСГВ "Хортица"

Российские захватчики не оставляют попыток захватить Покровск - ищут тайные пути обхода.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортица".

На Купянском направлении за прошедшие сутки враг проводил наступательные действия вблизи Нововасильевки, Загрызово и Голубовки. Без успеха.

На Лиманском направлении украинские воины отбили все атаки противника возле населенных пунктов Коровий Яр, Карповка, Мирное, Шандриголово, Колодязи, Торское и в Серебрянском лесничестве.

На Северском направлении наши защитники не допустили потерь позиций в районе Серебрянки, Григорьевки, Северска и Выемки.

На Краматорском и Торецком направлениях штурмовые действия российских захватчиков были направлены на наши оборонительные укрепления неподалеку Белой Горы, Щербиновки, Александро-Калинового, Александро-Шультино и в городской застройке Торецка. Украинские защитники держат оборону, уничтожая превосходящие силы врага.

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На Добропольском направлении вражеские штурмовые действия были отбиты в районе Заповедного, Попова Яра, Маяка и Владимировки.

На Покровском направлении российская армия не оставляет попыток блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию с востока и юга. Отмечены наступательные действия в районах населенных пунктов Родинское, Новоэкономичное, Мирноград, Лисовка и Зверево. Также наши воины отражали атаки противника неподалеку Удачного, Филиала и Молодецкого. В направлении Покровска оккупанты проводят разведку маршрутов для скрытого перемещения. Однако Силы обороны обнаруживают и уничтожают противника.

На Новопавловском направлении армия агрессора сосредоточила свои атакующие усилия в районах Толстого, Малиевки и Мирного. Продолжаются тяжелые бои, противник, не считаясь с потерями, пытается развить наступление.

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Напомним, военные накануне сообщили, что в Донецкой области на направлении главного удара российских войск находятся города Покровск, Мирноград и окрестности. Враг непрерывно отправляет на штурмы малые пехотные группы, в поисках путей продвижения, массированно бьет КАБами и артиллерией, применяет рои FPV-дронов. Несмотря на многочисленные потери, россияне пытаются лезть вперед.