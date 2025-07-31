Информация о российских войсках в Покровске - это фейк, - спикер 155-й ОМБр Прибыльнов

Украинские войска полностью контролируют Покровск, информация о заходе российских войск в город - фейк.

Об этом сообщил начальник отдела коммуникаций 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской Артем Прибыльнов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РадиоСвобода.

"Очевидно, это очередной фейк российской пропаганды. Покровск остается под контролем украинских сил. Действительно, были попытки прорыва отдельными группами ДРГ (армии РФ. - Ред.), но их обнаруживают и нейтрализуют наши подразделения. Украинская армия имеет полный контроль над ситуацией, такими заявлениями они лишь пытаются посеять панику среди населения и наших союзников", - рассказал спикер.

По его словам, такие заявления являются частью российской информационной войны. Он уточнил, что каждое мероприятие российской диверсионно-разведывательной группы - это "специальная маленькая операция", которую войска РФ не могут осуществлять часто: "(Это - Ред.) или обманные маневры, то есть они делают или ложное наступление где-то на направлении и таким образом пытаются отвлечь, или расконцентрировать Силы обороны и где-то в какую-то щель пролезть".

В то же время он уточнил, что такие ДРГ состоят не из военных регулярных частей, а спецназовцев.

Читайте: Россия пыталась прорвать оборону ВСУ на Покровском направлении - бои продолжаются по всей линии фронта, - ОСУВ "Хортица"

"Это разведка в любом случае, это не мобилизованные. То есть это спецназовцы, целью которых является диверсионная подрывная деятельность именно в Покровске", - сказал Прибыльнов.