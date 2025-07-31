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Информация о российских войсках в Покровске - это фейк, - спикер 155-й ОМБр Прибыльнов

Покровськ

Украинские войска полностью контролируют Покровск, информация о заходе российских войск в город - фейк.

Об этом сообщил начальник отдела коммуникаций 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской Артем Прибыльнов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РадиоСвобода.

"Очевидно, это очередной фейк российской пропаганды. Покровск остается под контролем украинских сил. Действительно, были попытки прорыва отдельными группами ДРГ (армии РФ. - Ред.), но их обнаруживают и нейтрализуют наши подразделения. Украинская армия имеет полный контроль над ситуацией, такими заявлениями они лишь пытаются посеять панику среди населения и наших союзников", - рассказал спикер.

По его словам, такие заявления являются частью российской информационной войны. Он уточнил, что каждое мероприятие российской диверсионно-разведывательной группы - это "специальная маленькая операция", которую войска РФ не могут осуществлять часто: "(Это - Ред.) или обманные маневры, то есть они делают или ложное наступление где-то на направлении и таким образом пытаются отвлечь, или расконцентрировать Силы обороны и где-то в какую-то щель пролезть".

В то же время он уточнил, что такие ДРГ состоят не из военных регулярных частей, а спецназовцев.

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"Это разведка в любом случае, это не мобилизованные. То есть это спецназовцы, целью которых является диверсионная подрывная деятельность именно в Покровске", - сказал Прибыльнов.

Автор: 

Донецкая область (10358) Покровск (705) Покровский район (817) война в Украине (5440) 155 отдельная механизированная бригада Анна Киевская (47)


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Топ комментарии
+3
Наразі (тобто, поки що) фейк.
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31.07.2025 19:10 Ответить
+3
зайшли глянути чи плитка та клумби на місці
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31.07.2025 19:31 Ответить
+3
ну якщо речник ЗСУ сказав що нема- значить є
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31.07.2025 19:31 Ответить
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Наразі (тобто, поки що) фейк.
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31.07.2025 19:10 Ответить
Зараз обізвуться "Раби, підніжки, грязь Москви, варшавське сміття" (хоч і не пани, ясневельможнії гетьмани)
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31.07.2025 19:13 Ответить
Бідна 155..... Анна Київська.... Це приклад, як мобіків одразу кидають на убій потужні хенерали. Відімо вважають всякіє Драпатиє, що чи проблемніша бригада, ти її не жалко. Повбивали, нових наловимо.
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31.07.2025 19:23 Ответить
зайшли глянути чи плитка та клумби на місці
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31.07.2025 19:31 Ответить
ну якщо речник ЗСУ сказав що нема- значить є
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31.07.2025 19:31 Ответить
Зелені пропагандони в процесі втрати чергового міста фельдмарашалом просирським діють як під копірку, тупо і бездарно - весь час йдуть заяви, що в місті N ворога немає, потім коротка пауза в кілька днів, а потім місто N взагалі перестає існувати в інформаційному просторі, тому пересічний громадянин може ще півроку і не здогадуватись, що це місто окуповане кацапами.
Таким чином, вірити офіційній інформації - це добровільно розписатись в тому, що ти ідіот. До речі, про наявність ворога в Покровську кілька разів згадувала безглузда, а вона в таких речах ніколи не бреше
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31.07.2025 19:36 Ответить
Час від часу вставляючи Потужну сцянину : "ситуація під контролем верховного міндіча, головком доповів резиденту, вживаються заходи тощо
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31.07.2025 20:12 Ответить
Кругом Фейк та Іпсо!!
Постели коврик перед екраном, вірь тільки Сінцосяйному та Шмарофону його, молись та вклоняйся
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31.07.2025 20:10 Ответить
Почалась звична карусель від Зелені. - Фейк! ІПСО! Брехня, бо вони тільки на околицях! Брешуть, бо вони не все місто взяли, а тільки трошки в центрі. Та брехня, бо ми ще цілий квартрал контролюємо! Та там захищати вже нічого!
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31.07.2025 20:17 Ответить
 
 