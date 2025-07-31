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Інформація про російські війська в Покровську - це фейк, - речник 155-ї ОМБр Прибильнов

Покровськ

Українські війська повністю контролюють Покровськ, інформація про захід російських військ в місто - фейк.

Про це повідомив начальник відділу комунікацій 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської Артем Прибильнов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РадіоСвобода.

"Очевидно, це черговий фейк російської пропаганди. Покровськ залишається під контролем українських сил. Дійсно були спроби прориву окремими групами ДРГ (армії РФ – Ред.), але їх виявляють і нейтралізують наші підрозділи. Українська армія має повний контроль на ситуацією, такими заявами вони лише намагаються посіяти паніку серед населення та наших союзників", – розповів речник.

За його словами, такі заяви є частиною російської інформаційної війни. Він уточнив, що кожен захід російської диверсійно-розвідувальної групи – це "спеціальна маленька операція", яку війська РФ не можуть здійснювати часто: "(Це – Ред.) або обманні маневри, тобто вони роблять або хибний наступ десь на напрямку і таким чином намагаються відволікти, або розконцентрувати Сили оборони і десь в якусь шпаринку пролізти".

Водночас він уточнив, що такі ДРГ складаються не з військових регулярних частин, а спецпризначенців.

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"Це розвідка в будь-якому разі, це не мобілізовані. Тобто це спецпризначенці, метою яких є диверсійна підривна діяльність саме у Покровську", – сказав Прибильнов.

Автор: 

Донецька область (9176) Покровськ (735) Покровський район (824) війна в Україні (5477) 155 окрема механізована бригада Анна Київська (47)


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Наразі (тобто, поки що) фейк.
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31.07.2025 19:10 Відповісти
Зараз обізвуться "Раби, підніжки, грязь Москви, варшавське сміття" (хоч і не пани, ясневельможнії гетьмани)
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31.07.2025 19:13 Відповісти
Бідна 155..... Анна Київська.... Це приклад, як мобіків одразу кидають на убій потужні хенерали. Відімо вважають всякіє Драпатиє, що чи проблемніша бригада, ти її не жалко. Повбивали, нових наловимо.
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31.07.2025 19:23 Відповісти
зайшли глянути чи плитка та клумби на місці
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31.07.2025 19:31 Відповісти
ну якщо речник ЗСУ сказав що нема- значить є
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31.07.2025 19:31 Відповісти
Зелені пропагандони в процесі втрати чергового міста фельдмарашалом просирським діють як під копірку, тупо і бездарно - весь час йдуть заяви, що в місті N ворога немає, потім коротка пауза в кілька днів, а потім місто N взагалі перестає існувати в інформаційному просторі, тому пересічний громадянин може ще півроку і не здогадуватись, що це місто окуповане кацапами.
Таким чином, вірити офіційній інформації - це добровільно розписатись в тому, що ти ідіот. До речі, про наявність ворога в Покровську кілька разів згадувала безглузда, а вона в таких речах ніколи не бреше
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31.07.2025 19:36 Відповісти
Час від часу вставляючи Потужну сцянину : "ситуація під контролем верховного міндіча, головком доповів резиденту, вживаються заходи тощо
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31.07.2025 20:12 Відповісти
Кругом Фейк та Іпсо!!
Постели коврик перед екраном, вірь тільки Сінцосяйному та Шмарофону його, молись та вклоняйся
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31.07.2025 20:10 Відповісти
Почалась звична карусель від Зелені. - Фейк! ІПСО! Брехня, бо вони тільки на околицях! Брешуть, бо вони не все місто взяли, а тільки трошки в центрі. Та брехня, бо ми ще цілий квартрал контролюємо! Та там захищати вже нічого!
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31.07.2025 20:17 Відповісти
 
 