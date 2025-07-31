Інформація про російські війська в Покровську - це фейк, - речник 155-ї ОМБр Прибильнов

Українські війська повністю контролюють Покровськ, інформація про захід російських військ в місто - фейк.

Про це повідомив начальник відділу комунікацій 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської Артем Прибильнов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РадіоСвобода.

"Очевидно, це черговий фейк російської пропаганди. Покровськ залишається під контролем українських сил. Дійсно були спроби прориву окремими групами ДРГ (армії РФ – Ред.), але їх виявляють і нейтралізують наші підрозділи. Українська армія має повний контроль на ситуацією, такими заявами вони лише намагаються посіяти паніку серед населення та наших союзників", – розповів речник.

За його словами, такі заяви є частиною російської інформаційної війни. Він уточнив, що кожен захід російської диверсійно-розвідувальної групи – це "спеціальна маленька операція", яку війська РФ не можуть здійснювати часто: "(Це – Ред.) або обманні маневри, тобто вони роблять або хибний наступ десь на напрямку і таким чином намагаються відволікти, або розконцентрувати Сили оборони і десь в якусь шпаринку пролізти".

Водночас він уточнив, що такі ДРГ складаються не з військових регулярних частин, а спецпризначенців.

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"Це розвідка в будь-якому разі, це не мобілізовані. Тобто це спецпризначенці, метою яких є диверсійна підривна діяльність саме у Покровську", – сказав Прибильнов.