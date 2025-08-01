Покровск, Мирноград и окрестности расположены на направлении главного удара россиян, - ОСГВ "Хортица". ВИДЕО
В Донецкой области на направлении главного удара российских войск находятся города Покровск, Мирноград и окрестности.
Об этом сообщает ОСГВ "Хортица", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что враг непрерывно отправляет на штурмы малые пехотные группы в поисках путей продвижения, массированно бьет КАБами и артиллерией, применяет рои FPV-дронов.
Несмотря на многочисленные потери, россияне пытаются лезть вперед.
"Нелюди разрушают город, так же, как и другие населенные пункты Украины. Но Покровск ведет борьбу, наши воины продолжают уничтожать оккупантов, нивелируя планы врага", - отмечается в сообщении.
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Донецький фронт:
Рашистська окупаційна армія (РОА) визначилася з напрямком головного удару, кинувши всі сили на захоплення/обхід Покровська.
Так, на своєму правому фланзі РОА передбачувано вирівняла фронт річкою Казенний Торець і навіть зуміла прорватися на правий берег у районі Разіне та Федорівки, що ускладнило завдання ЗСУ у подальшій організації оборони. Якщо прорив на Разіне, гадаю купирують, то Федорівка - це погано, - як у сенсі подальшого просування противника до рокадної дороги в Родинському, так і в можливості руху на Північ.
Треба вирівнювати фронт річкою!
З огляду на це, фронт на правому фланзі розтягнувся на 25%, що суттєво знизило щільність військ РОА на даному напрямку з нормативних 1000 тіл/км до 750. Щоб підтримати темпи РОА в терміновому порядку знімає з Костянтинівського напрямку 2 бригади південних лугандонів і вливає в умовний прорив. Тож, на два напрямки військ бракує для ведення інтенсивних боїв.
Також на правому фланзі піхоту дуже серйозно підтримує авіація та дрони. На лівому фланзі - місиво. Ворог, маючи безпрецедентну щільність військ в 1700-1900 тіл/км, ніяк не може вирватися за межі лінії Удачне-Котлине-Звірове-Шевченко. Звідси і всі ІПсО із "захопленням Покровська".
Стримати цей "міхур" без "протічок" неможливо. Але фронт на лівому фланзі тримається, і найближчим часом буде розв'язка. Сподіваюся всіх орків там покладуть.
На Новопавлівському напрямку РОА продовжує повільно витісняти наші війська з межирічкової "кишені". Інтенсивність боїв спадає, що говорить про бажання командування ЗСУ зберегти життя бійців на незручній для оборони ділянці фронту та вивести їх за річку і там зупинити супротивника. Гадаю, що вже йдуть ар'єргардні бої.
Лугандони тупцюють у Торецьку та на околицях Клебан-Бик. Часів Яр стоїть.
РОА впряглася в Покровськ і спробує його захопитик, щоби це їй не коштувало.
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