Покровськ, Мирноград та околиці перебувають на напрямку головного удару росіян, - ОСУВ "Хортиця". ВIДЕО

На Донеччині на напрямку головного удару російських військ перебувають міста Покровськ, Мирноград та околиці.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця", передає Цензор.НЕТ.

Так, зазначається, що ворог безперервно відправляє на штурми малі піхотні групи, в пошуках шляхів просування, масовано бʼє КАБами та артилерією, застосовує рої FPV-дронів.

Попри численні втрати, росіяни намагаються лізти вперед.

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"Нелюди руйнують місто, так само, як й інші населені пункти України. Але Покровськ веде боротьбу, наші воїни продовжують нищити окупантів, нівелюючи плани ворога", - наголошується в повідомленні.