УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9911 відвідувач онлайн
Новини Відео
788 5

Покровськ, Мирноград та околиці перебувають на напрямку головного удару росіян, - ОСУВ "Хортиця". ВIДЕО

На Донеччині на напрямку головного удару російських військ перебувають міста Покровськ, Мирноград та околиці.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця", передає Цензор.НЕТ.

Так, зазначається, що ворог безперервно відправляє на штурми малі піхотні групи, в пошуках шляхів просування, масовано бʼє КАБами та артилерією, застосовує рої FPV-дронів.

Попри численні втрати, росіяни намагаються лізти вперед.

Також читайте: Наразі є три найбільш критичні напрямки: Покровський, Новопавлівський та Лиманський, - ОСУВ "Хортиця"

"Нелюди руйнують місто, так само, як й інші населені пункти України. Але Покровськ веде боротьбу, наші воїни продовжують нищити окупантів, нівелюючи плани ворога", - наголошується в повідомленні.

Автор: 

ОСУВ Хортиця (505) Донецька область (9176) Покровськ (738) Мирноград (103) Покровський район (827)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потрібно триматись - оце і є наші фортифікації - за містом їх немає
показати весь коментар
01.08.2025 16:20 Відповісти
Вірю що доживу до того, як так буде виглядати все забардюрʼє!
показати весь коментар
01.08.2025 16:21 Відповісти
этим роликом энтузиазм не подымешь- идти защищать покровск очередь не выстроится
показати весь коментар
01.08.2025 16:40 Відповісти
после того как народ посмотрел, куда срут миндичи- энтузиазм поубавился,
показати весь коментар
01.08.2025 16:41 Відповісти
@ (в перекладі, авторський стиль збережений):

Донецький фронт:

Рашистська окупаційна армія (РОА) визначилася з напрямком головного удару, кинувши всі сили на захоплення/обхід Покровська.
Так, на своєму правому фланзі РОА передбачувано вирівняла фронт річкою Казенний Торець і навіть зуміла прорватися на правий берег у районі Разіне та Федорівки, що ускладнило завдання ЗСУ у подальшій організації оборони. Якщо прорив на Разіне, гадаю купирують, то Федорівка - це погано, - як у сенсі подальшого просування противника до рокадної дороги в Родинському, так і в можливості руху на Північ.
Треба вирівнювати фронт річкою!
З огляду на це, фронт на правому фланзі розтягнувся на 25%, що суттєво знизило щільність військ РОА на даному напрямку з нормативних 1000 тіл/км до 750. Щоб підтримати темпи РОА в терміновому порядку знімає з Костянтинівського напрямку 2 бригади південних лугандонів і вливає в умовний прорив. Тож, на два напрямки військ бракує для ведення інтенсивних боїв.
Також на правому фланзі піхоту дуже серйозно підтримує авіація та дрони. На лівому фланзі - місиво. Ворог, маючи безпрецедентну щільність військ в 1700-1900 тіл/км, ніяк не може вирватися за межі лінії Удачне-Котлине-Звірове-Шевченко. Звідси і всі ІПсО із "захопленням Покровська".
Стримати цей "міхур" без "протічок" неможливо. Але фронт на лівому фланзі тримається, і найближчим часом буде розв'язка. Сподіваюся всіх орків там покладуть.

На Новопавлівському напрямку РОА продовжує повільно витісняти наші війська з межирічкової "кишені". Інтенсивність боїв спадає, що говорить про бажання командування ЗСУ зберегти життя бійців на незручній для оборони ділянці фронту та вивести їх за річку і там зупинити супротивника. Гадаю, що вже йдуть ар'єргардні бої.

Лугандони тупцюють у Торецьку та на околицях Клебан-Бик. Часів Яр стоїть.

РОА впряглася в Покровськ і спробує його захопитик, щоби це їй не коштувало.

https://pbs.twimg.com/media/GxBSZSvXUAA1KuA?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/GxBSZSvXUAA1KuA?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/GxBSZSvXUAA1KuA?format=jpg&name=small
показати весь коментар
01.08.2025 16:48 Відповісти
 
 