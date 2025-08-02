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Новости Боевые действия на Покровском направлении
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Армия РФ за последнюю неделю достигла постепенных успехов к северо-востоку от Покровска, - британская разведка

Покровськ

Россияне усиливают попытки окружить Покровск, за последнюю неделю враг достиг постепенных успехов на северо-востоке от Покровска, пытаясь обойти и перерезать его логистические маршруты и наземные линии связи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

"Оккупанты продвинулись на запад в районе шоссе H-32, в частности в направлении Родинского, через которое проходит главный северный маршрут снабжения Покровска. Российские войска также захватили территорию к югу от шоссе, продвинувшись в районе Миролюбовки", - отмечают аналитики.

Открытые источники 22 июля 2025 года сообщали о попытках российских диверсионных и разведывательных групп проникнуть в южную часть Покровска, после чего украинские силы провели операции по очистке территории.

"Покровск был приоритетным направлением для России с февраля 2024 года, когда она захватила Авдеевку. Российские усилия против укрепленного города стоили России больших потерь в живой силе и технике", - отметили в разведке.

Напомним, на Покровском направлении российская армия не оставляет попыток блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию с востока и юга. В направлении Покровска оккупанты проводят разведку маршрутов для скрытого перемещения. Однако Силы обороны обнаруживают и уничтожают противника.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Покровск, Мирноград и окрестности находятся на направлении главного удара россиян, - ОСУВ "Хортица". ВИДЕО

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Великобритания (5077) разведка (4214) Донецкая область (10367) Покровск (710) Покровский район (820)


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так ось чому зеля соплі розмазує і канючить про особисту зустріч з )(уйлом.
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02.08.2025 14:41 Ответить
В ішака все нормально,сирський стабілізує оборону кожного дня.Нові анонси розробок +100500 ракетодронів.Відос і порошок графіку .
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02.08.2025 14:52 Ответить
Ох ця британська розвідка, іпсо розгоняють
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02.08.2025 14:53 Ответить
Хуже скабєєвай!
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02.08.2025 16:48 Ответить
А стефанчуки+зеленський+свириденко, цьому надали максимальної допомоги, гадячи привселюдно щодо антиКорупційних структур України!
Не до захисту їм України, випадковим та нікчемним!! Оманські, виконують установки патрушева!
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02.08.2025 15:40 Ответить
 
 