Армия РФ за последнюю неделю достигла постепенных успехов к северо-востоку от Покровска, - британская разведка
Россияне усиливают попытки окружить Покровск, за последнюю неделю враг достиг постепенных успехов на северо-востоке от Покровска, пытаясь обойти и перерезать его логистические маршруты и наземные линии связи.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.
"Оккупанты продвинулись на запад в районе шоссе H-32, в частности в направлении Родинского, через которое проходит главный северный маршрут снабжения Покровска. Российские войска также захватили территорию к югу от шоссе, продвинувшись в районе Миролюбовки", - отмечают аналитики.
Открытые источники 22 июля 2025 года сообщали о попытках российских диверсионных и разведывательных групп проникнуть в южную часть Покровска, после чего украинские силы провели операции по очистке территории.
"Покровск был приоритетным направлением для России с февраля 2024 года, когда она захватила Авдеевку. Российские усилия против укрепленного города стоили России больших потерь в живой силе и технике", - отметили в разведке.
Напомним, на Покровском направлении российская армия не оставляет попыток блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию с востока и юга. В направлении Покровска оккупанты проводят разведку маршрутов для скрытого перемещения. Однако Силы обороны обнаруживают и уничтожают противника.
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