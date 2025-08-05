Финляндия не присоединится к финансированию помощи Украине через НАТО, - министр обороны Хяккянен

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна пока не будет участвовать в новой схеме финансирования американской военной помощи Украине через НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

Как отмечается, вместо этого Финляндия сконцентрируется на внутренней программе поддержки, предусматривающей закупку оружия у национальных производителей.

Хяккянен подчеркнул, что финские ресурсы направлены на производство вооружения и оборудования для Украины в рамках национальной промышленной программы. Он отметил, что поддерживает новую инициативу Альянса, но сейчас Финляндия предпочитает прямую помощь от отечественных предприятий.

"Мы продолжаем оказывать Украине очень сильную и мощную поддержку, но сейчас сосредотачиваемся на вооружении, которое производится отечественными предприятиями", - отметил Хяккянен.

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