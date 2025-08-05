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Финляндия не присоединится к финансированию помощи Украине через НАТО, - министр обороны Хяккянен

Фінляндія

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна пока не будет участвовать в новой схеме финансирования американской военной помощи Украине через НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

Как отмечается, вместо этого Финляндия сконцентрируется на внутренней программе поддержки, предусматривающей закупку оружия у национальных производителей.

Хяккянен подчеркнул, что финские ресурсы направлены на производство вооружения и оборудования для Украины в рамках национальной промышленной программы. Он отметил, что поддерживает новую инициативу Альянса, но сейчас Финляндия предпочитает прямую помощь от отечественных предприятий.

"Мы продолжаем оказывать Украине очень сильную и мощную поддержку, но сейчас сосредотачиваемся на вооружении, которое производится отечественными предприятиями", - отметил Хяккянен.

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Автор: 

НАТО (10240) финансирование (1828) Финляндия (1001)


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дякуємо за допомогу, Фінлянндіє !

молодці !!! мають чим допогти своїм, фінським - ************ від НАМО, бронетранспортерами Патрія і т.д.

при цьому населення Фінляндії всього 5, 457 млн., як в Києві !!!!

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05.08.2025 17:52 Ответить
Але ж там нема ані Ze, ані дЕрьмака, ані слуг ***** ані *********. Хоча Зееболани напевно є, ті шо наголосували в 2019 році а в 2022 році сдристнули з країни.
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05.08.2025 17:57 Ответить
Трумпу солі на ...й
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05.08.2025 17:53 Ответить
Зараз визирнуть з круглого отвору у підлозі Параши свинособаки з тавром "росіянін" і почнуть плувати ротом гівно на Суомі та Україну.
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05.08.2025 17:54 Ответить
Засцяли, якщо прямим текстом.
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05.08.2025 18:02 Ответить
В ідеалі американську "допомогу" краще послати нах і використовувати європейську зброю...
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05.08.2025 18:03 Ответить
 
 