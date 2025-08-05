Фінляндія не приєднається до фінансування допомоги Україні через НАТО, - міністр оборони Хяккянен

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що країна наразі не братиме участі у новій схемі фінансування американської військової допомоги Україні через НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

Як зазначається, замість цього Фінляндія сконцентрується на внутрішній програмі підтримки, що передбачає закупівлю зброї у національних виробників.

Хяккянен підкреслив, що фінські ресурси спрямовані на виробництво озброєння та обладнання для України у межах національної промислової програми. Він зазначив, що підтримує нову ініціативу Альянсу, але нині Фінляндія надає перевагу прямій допомозі від вітчизняних підприємств.

"Ми продовжуємо надавати Україні дуже сильну і потужну підтримку, але зараз зосереджуємося на обладанні, що виробляється вітчизняними підприємствами", - зазначив Хяккянен.

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