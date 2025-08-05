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Новини Фінансова допомога Україні
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Фінляндія не приєднається до фінансування допомоги Україні через НАТО, - міністр оборони Хяккянен

Фінляндія

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що країна наразі не братиме участі у новій схемі фінансування американської військової допомоги Україні через НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

Як зазначається, замість цього Фінляндія сконцентрується на внутрішній програмі підтримки, що передбачає закупівлю зброї у національних виробників.

Хяккянен підкреслив, що фінські ресурси спрямовані на виробництво озброєння та обладнання для України у межах національної промислової програми. Він зазначив, що підтримує нову ініціативу Альянсу, але нині Фінляндія надає перевагу прямій допомозі від вітчизняних підприємств.

"Ми продовжуємо надавати Україні дуже сильну і потужну підтримку, але зараз зосереджуємося на обладанні, що виробляється вітчизняними підприємствами", - зазначив Хяккянен.

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Автор: 

НАТО (6702) фінансування (3217) Фінляндія (1350)


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Топ коментарі
+12
дякуємо за допомогу, Фінлянндіє !

молодці !!! мають чим допогти своїм, фінським - ************ від НАМО, бронетранспортерами Патрія і т.д.

при цьому населення Фінляндії всього 5, 457 млн., як в Києві !!!!

.
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05.08.2025 17:52 Відповісти
+8
Але ж там нема ані Ze, ані дЕрьмака, ані слуг ***** ані *********. Хоча Зееболани напевно є, ті шо наголосували в 2019 році а в 2022 році сдристнули з країни.
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05.08.2025 17:57 Відповісти
+6
Зовсім ні, вони допомагають напряму. І це може й краще. По НАТівських схемах буває, що країни надають нам застаріле озброєння, оновлюючи власне таким чином.
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05.08.2025 18:12 Відповісти
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дякуємо за допомогу, Фінлянндіє !

молодці !!! мають чим допогти своїм, фінським - ************ від НАМО, бронетранспортерами Патрія і т.д.

при цьому населення Фінляндії всього 5, 457 млн., як в Києві !!!!

.
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05.08.2025 17:52 Відповісти
Але ж там нема ані Ze, ані дЕрьмака, ані слуг ***** ані *********. Хоча Зееболани напевно є, ті шо наголосували в 2019 році а в 2022 році сдристнули з країни.
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05.08.2025 17:57 Відповісти
Трумпу солі на ...й
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05.08.2025 17:53 Відповісти
Зараз визирнуть з круглого отвору у підлозі Параши свинособаки з тавром "росіянін" і почнуть плувати ротом гівно на Суомі та Україну.
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05.08.2025 17:54 Відповісти
Там у фінів теж багато прихильників русні
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05.08.2025 18:20 Відповісти
Засцяли, якщо прямим текстом.
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05.08.2025 18:02 Відповісти
Ні,вони розуміють,що скинутися ще в НАТО не гарантує,що хтось не заблокує або піде саме Україні.Так,вони як Великобританія самі вирішують.
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05.08.2025 18:08 Відповісти
Це називається - "робота без посередників та риночних накруток"...
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05.08.2025 18:47 Відповісти
Зовсім ні, вони допомагають напряму. І це може й краще. По НАТівських схемах буває, що країни надають нам застаріле озброєння, оновлюючи власне таким чином.
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05.08.2025 18:12 Відповісти
В ідеалі американську "допомогу" краще послати нах і використовувати європейську зброю...
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05.08.2025 18:03 Відповісти
Так в Європі зброї майже немає
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05.08.2025 18:18 Відповісти
Це якщо ця зброя у них існує.
В чому є вееелииикі сумніви...
А от у США зброя є, а в європейців є бабло.
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05.08.2025 18:21 Відповісти
Так на жаль. Хоча фінська легка зброя та броня нічим не гірше...
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05.08.2025 18:36 Відповісти
Але її випускають небагато, лише кілька фінських бізнесменів, які не готові до масштабування
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05.08.2025 18:40 Відповісти
Чого? Війна може прийти і і до ************.

А, вітчизняні підприємства, правильно.
Але )(уйло про Фінляндію прогнозує далеко. Відволікаючий маневр Украіна. Вдалось би, НЕ.
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05.08.2025 18:22 Відповісти
Фінам просто не повезло, вони не тої масті, а от білорусам, казахам, грузінам та українцям повезло, ще можливо молдованами, котрі себе румунами не вважають - це все Адіна Нарот
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05.08.2025 18:43 Відповісти
НАТО використовує Украіну як випробувальний полігон. Надає зброю, щоб оцінити проти рашштапо. Без втрт своіх ЗС. Дідо блює, як завжди......
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05.08.2025 18:29 Відповісти
Та вони просто дивляться, як безнадійні та дурні українці, які не хотіли прийняти свою чашу безнадійно б'ються і в процесі цієї боротьби показують нові методи ведення війни.
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05.08.2025 18:45 Відповісти
Безнадійні та дурні украінці? Піzдуй накуй.
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05.08.2025 18:54 Відповісти
 
 