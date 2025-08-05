Хорватия выделит средства на поддержку Украины в рамках механизма SAFE, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский поздравил Андрея и всех людей Хорватии с Днем победы и благодарности отечеству - днем хорватских защитников. Украинцы как никто понимают важность суверенитета, территориальной целостности и мира.

Также он рассказал премьеру о ситуации на фронте, увеличении российских ударов по гражданским и сотрудничестве с партнерами для усиления украинских воинов.

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"Говорили о новом инструменте по закупке американского оружия, который уже эффективно работает. Также обсудили механизм SAFE и возможности, которые этот инструмент дает для усиления оборонных возможностей и Украины также. Хорватия выделит свою долю на поддержку наших воинов. Спасибо! Скоординировали наши следующие шаги. Готовимся к активной дипломатической работе, чтобы дать Украине больше силы", - резюмировал глава государства.