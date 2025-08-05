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Новости Разговор Зеленского и Пленковича
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Хорватия выделит средства на поддержку Украины в рамках механизма SAFE, - Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский поздравил Андрея и всех людей Хорватии с Днем победы и благодарности отечеству - днем хорватских защитников. Украинцы как никто понимают важность суверенитета, территориальной целостности и мира.

Также он рассказал премьеру о ситуации на фронте, увеличении российских ударов по гражданским и сотрудничестве с партнерами для усиления украинских воинов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел разговор с Трампом: обсудили прекращение войны, санкции против России, оборонное сотрудничество

"Говорили о новом инструменте по закупке американского оружия, который уже эффективно работает. Также обсудили механизм SAFE и возможности, которые этот инструмент дает для усиления оборонных возможностей и Украины также. Хорватия выделит свою долю на поддержку наших воинов. Спасибо! Скоординировали наши следующие шаги. Готовимся к активной дипломатической работе, чтобы дать Украине больше силы", - резюмировал глава государства.

Автор: 

Зеленский Владимир (21443) Хорватия (274) Пленкович Андрей (36)


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Топ комментарии
+5
Коли зеленській нам розказує, шо расія за все заплатить, він завжди має на увазі роялті з кіна 95 кварталу, які транслюються на расії.
А не оте, на шо ми всі сподівались ...
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05.08.2025 18:52 Ответить
+3
Это кто на фотке?
Шо за дедушка еврей в пенсне?
Кино снимаем по ШОЛОМУ - АЛЕЙХЕМУ?
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05.08.2025 18:40 Ответить
+2
Під Гарі Поттера косить !
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05.08.2025 18:46 Ответить
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Это кто на фотке?
Шо за дедушка еврей в пенсне?
Кино снимаем по ШОЛОМУ - АЛЕЙХЕМУ?
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05.08.2025 18:40 Ответить
Нет, дорогая
Это Владимир Александрович ,который **....Л ВСЕХ УКРАИНЦЕВ В РОТ!!!
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05.08.2025 19:03 Ответить
Під Гарі Поттера косить !
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05.08.2025 18:46 Ответить
А якщо т поміняти на ц...
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05.08.2025 19:00 Ответить
Досить вже красти фото. Сам? Не можеш?
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05.08.2025 18:59 Ответить
красіва скумбрія? вона вілььна
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05.08.2025 19:04 Ответить
Коли зеленській нам розказує, шо расія за все заплатить, він завжди має на увазі роялті з кіна 95 кварталу, які транслюються на расії.
А не оте, на шо ми всі сподівались ...
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05.08.2025 18:52 Ответить
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05.08.2025 18:55 Ответить
Хворієш, Дауна? Обколовся, напився, обкурився. Прилягни.
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05.08.2025 19:09 Ответить
з тебе сміюсь зелбойобе
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05.08.2025 19:10 Ответить
🤣
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05.08.2025 19:13 Ответить
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05.08.2025 19:14 Ответить
Висуваю на нечись декілька нормальних людей.
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05.08.2025 19:19 Ответить
командиром в них будеш?
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05.08.2025 19:53 Ответить
Добровільно приходив. Не бере мене тцк.
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05.08.2025 20:05 Ответить
тебе влаштувати? чи в тебе 7б?
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05.08.2025 20:08 Ответить
Пиши вже по свому: че.
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05.08.2025 20:10 Ответить
так ми ж не на диктантові. хоча ти і диктант провалиш.
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05.08.2025 20:12 Ответить
Відповідати паініа, не буду.
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05.08.2025 20:14 Ответить
Дебіл. В мене два диплома з відзнакою. Тролів бачу. Рашист.
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05.08.2025 20:17 Ответить
За сваха недавно рушили кримінальну справу. Окуітєльні ідеі.
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05.08.2025 20:12 Ответить
ти накурений ЧИ білого пилку у зєлі дунув?
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05.08.2025 20:20 Ответить
Продовжуй.
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05.08.2025 20:22 Ответить
Сана втопи... Настраш...
Дебіла.
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05.08.2025 20:24 Ответить
вже вирішили з менеджерами хто буде касувати ці гроші?бо спеціалісти закінчуються,один в ізраїлі,інший в дубаях,покластися ні на кого
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05.08.2025 18:56 Ответить
Каструвати гроші? З потужним? Не вірю.🤣
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05.08.2025 19:11 Ответить
каСувати,від слова касир,бо треба ж правильно порахувати частини за призначенням
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05.08.2025 19:14 Ответить
Розумна думка.
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05.08.2025 20:06 Ответить
Юзік в нього багато влізе ,
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05.08.2025 20:59 Ответить
Тут мене чмирять за підтримку діючоі влади?🤣
Я, би і підтримав, не платять.🤣
За вітром, рибачу.
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05.08.2025 19:24 Ответить
Бо через шмигаля, в мене виникли дуже великі фінансові питання. Допоможемо йому закріпитися на посаді?
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05.08.2025 19:31 Ответить
 
 