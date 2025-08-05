Хорватія виділить кошти на підтримку України у межах механізму SAFE, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.

Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський привітав Андрея та всіх людей Хорватії із Днем перемоги та подяки вітчизні – днем хорватських захисників. Українці як ніхто розуміють важливість суверенітету, територіальної цілісності та миру.

Також він розповів прем'єру про ситуацію на фронті, збільшення російських ударів по цивільних та співпрацю з партнерами для посилення українських воїнів.

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"Говорили про новий інструмент щодо закупівлі американської зброї, який уже ефективно працює. Також обговорили механізм SAFE та можливості, які цей інструмент дає для посилення оборонних спроможностей і України також. Хорватія виділить свою частку на підтримку наших воїнів. Дякую! Скоординували наші наступні кроки. Готуємося до активної дипломатичної роботи, щоб дати Україні більше сили", - резюмував глава держави.