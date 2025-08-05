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Новини Розмова Зеленського та Пленковича
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Хорватія виділить кошти на підтримку України у межах механізму SAFE, - Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. 

Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський привітав Андрея та всіх людей Хорватії із Днем перемоги та подяки вітчизні – днем хорватських захисників. Українці як ніхто розуміють важливість суверенітету, територіальної цілісності та миру. 

Також він розповів прем'єру про ситуацію на фронті, збільшення російських ударів по цивільних та співпрацю з партнерами для посилення українських воїнів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів розмову з Трампом: обговорили припинення війни, санкції проти Росії, оборонну співпрацю

"Говорили про новий інструмент щодо закупівлі американської зброї, який уже ефективно працює. Також обговорили механізм SAFE та можливості, які цей інструмент дає для посилення оборонних спроможностей і України також. Хорватія виділить свою частку на підтримку наших воїнів. Дякую! Скоординували наші наступні кроки. Готуємося до активної дипломатичної роботи, щоб дати Україні більше сили", - резюмував глава держави.

Автор: 

Зеленський Володимир (24973) Хорватія (308) Пленкович Андрій (40)


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Топ коментарі
+3
Коли зеленській нам розказує, шо расія за все заплатить, він завжди має на увазі роялті з кіна 95 кварталу, які транслюються на расії.
А не оте, на шо ми всі сподівались ...
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05.08.2025 18:52 Відповісти
+2
Під Гарі Поттера косить !
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05.08.2025 18:46 Відповісти
+1
Это кто на фотке?
Шо за дедушка еврей в пенсне?
Кино снимаем по ШОЛОМУ - АЛЕЙХЕМУ?
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05.08.2025 18:40 Відповісти
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Это кто на фотке?
Шо за дедушка еврей в пенсне?
Кино снимаем по ШОЛОМУ - АЛЕЙХЕМУ?
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05.08.2025 18:40 Відповісти
Нет, дорогая
Это Владимир Александрович ,который **....Л ВСЕХ УКРАИНЦЕВ В РОТ!!!
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05.08.2025 19:03 Відповісти
Під Гарі Поттера косить !
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05.08.2025 18:46 Відповісти
А якщо т поміняти на ц...
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05.08.2025 19:00 Відповісти
Досить вже красти фото. Сам? Не можеш?
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05.08.2025 18:59 Відповісти
красіва скумбрія? вона вілььна
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05.08.2025 19:04 Відповісти
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05.08.2025 19:13 Відповісти
Коли зеленській нам розказує, шо расія за все заплатить, він завжди має на увазі роялті з кіна 95 кварталу, які транслюються на расії.
А не оте, на шо ми всі сподівались ...
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05.08.2025 18:52 Відповісти
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05.08.2025 18:55 Відповісти
Хворієш, Дауна? Обколовся, напився, обкурився. Прилягни.
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05.08.2025 19:09 Відповісти
з тебе сміюсь зелбойобе
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05.08.2025 19:10 Відповісти
🤣
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05.08.2025 19:13 Відповісти
вже вирішили з менеджерами хто буде касувати ці гроші?бо спеціалісти закінчуються,один в ізраїлі,інший в дубаях,покластися ні на кого
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05.08.2025 18:56 Відповісти
Каструвати гроші? З потужним? Не вірю.🤣
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05.08.2025 19:11 Відповісти
 
 