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Часть Сумской общины осталась без света в результате атаки РФ
5 августа в результате атаки россиян часть потребителей Сумской общины временно осталась без электроснабжения.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Он также отметил, что специалисты уже работают над восстановлением. Часть объектов критической инфраструктуры переводят на резервное питание.
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