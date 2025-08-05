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Частина Сумської громади залишилась без світла внаслідок атаки РФ
5 серпня внаслідок атаки росіян частина споживачів Сумської громади тимчасово залишилась без електропостачання.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Він також зазначив, що фахівці вже працюють над відновленням. Частину об’єктів критичної інфраструктури переводять на резервне живлення.
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