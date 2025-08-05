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Новини Обстріли Сумщини
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Частина Сумської громади залишилась без світла внаслідок атаки РФ

Вибух

5 серпня внаслідок атаки росіян частина споживачів Сумської громади тимчасово залишилась без електропостачання.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Він також зазначив, що фахівці вже працюють над відновленням. Частину об’єктів критичної інфраструктури переводять на резервне живлення.

Читайте: Наслідки ракетного удару РФ по Сумській громаді: 2 людини загинули, 3 - поранені, є важкі. Руйнування серйозні (оновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (30224) Сумська область (4103) Сумський район (367)


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