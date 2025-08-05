Наслідки ракетного удару РФ по Сумській громаді: 2 людини загинули, 3 - поранені, є важкі. Руйнування серйозні (оновлено). ФОТОрепортаж

Сьогодні близько 10:00 російські війська завдали ракетного удару по території одного з сільськогосподарських підприємств у Сумській громаді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, цей черговий акт воєнного терору забрав життя мирних громадян та завдав значних матеріальних збитків.

"За попередніми даними слідства, внаслідок ворожої атаки загинули двоє працівників - чоловіки віком 54 та 55 років. Ще троє співробітників отримали поранення", - наголошують правоохоронці.

Крім людських втрат, удар спричинив серйозні руйнування. Зокрема, пошкоджено сільськогосподарську техніку, яка використовувалась на підприємстві.









Як пізніше повідомили у Сумській ОВА:

двоє чоловіків, 54 та 57 років, – у важкому стані;

один чоловік, 61 рік, – у стані середньої тяжкості.

"Усі госпіталізовані, постраждалим надається медична допомога. Пошкоджені приміщення підприємства, на місці працюють екстрені служби. Триває ліквідація наслідків атаки.

Усі загиблі та постраждалі – працівники сільськогосподарськооо підприємства. росія вкотре показала, що веде війну", - йдеться у повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що російські окупанти вранці завдали ракетного удару по Сумському району.