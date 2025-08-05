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Новости Обстрелы Сумщины
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Последствия ракетного удара РФ по Сумской общине: 2 человека погибли, 3 – ранены, тяжелые. Разрушения серьезные (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня около 10:00 российские войска нанесли ракетный удар по территории одного из сельскохозяйственных предприятий в Сумской громаде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, этот очередной акт военного террора унес жизни мирных граждан и нанес значительный материальный ущерб.

"По предварительным данным следствия, в результате вражеской атаки погибли двое работников - мужчины в возрасте 54 и 55 лет. Еще трое сотрудников получили ранения", - отмечают правоохранители.

Кроме человеческих потерь, удар вызвал серьезные разрушения. В частности, повреждена сельскохозяйственная техника, которая использовалась на предприятии.

Сумщина после обстрела
Сумщина после обстрела
Сумщина после обстрела
Сумщина после обстрела

Как позже сообщили в Сумской ОВА:

  • двое мужчин, 54 и 57 лет, – в тяжелом состоянии;
  • один мужчина, 61 год, – в состоянии средней тяжести.

"Все госпитализированы, пострадавшим оказывается медицинская помощь. Повреждены помещения предприятия, на месте работают экстренные службы. Продолжается ликвидация последствий атаки".

Все погибшие и пострадавшие – работники сельскохозяйственного предприятия. Россия еще раз показала, что ведет войну", - говорится в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что российские оккупанты утром нанесли ракетный удар по Сумскому району.

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обстрел (28887) Сумская область (3541) жертвы (2150)


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05.08.2025 14:08 Ответить
Чимсь важким по Піщаному аж Сумах відчувалося сильно.
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05.08.2025 15:06 Ответить
 
 