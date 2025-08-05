Россияне атаковали Харьков беспилотником, пострадал один человек

Вечером 5 августа россияне ударили по Киевскому району Харькова дроном типа "молния".

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Имеем информацию об ударе вражеским дроном типа "молния" по Киевскому району города. Удар по АЗС. Есть предварительная информация о пострадавших", - рассказал он.

По состоянию на 21:46 известна об одной пострадавшей.

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