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Новости Поддержка прифронтовых громад Бронирование работников
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На предприятиях прифронтовых громад могут увеличить процент забронированных работников, - Зеленский

Зеленський

Государство рассмотрит возможность увеличить процент забронированных работников на предприятиях, которые расположены и работают непосредственно на прифронтовых и приграничных территориях.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса, волонтерского и ветеранского сообществ, школ и университетов Харькова, сообщает Офис президента, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что глава государства обсудил с представителями общины Харькова актуальные проблемы, в частности - поддержку экономики на прифронтовых и приграничных территориях.

"Президент отметил, что государство рассмотрит возможность увеличить процент забронированных работников на предприятиях, которые расположены и работают непосредственно на прифронтовых и приграничных территориях", - сказано в сообщении.

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Правительство также проработает механизм повышения зарплат учителям, медикам и работникам госорганов в этих регионах.

Кроме этого, планируется ввести страхование для местного бизнеса и гарантирование первого взноса на ипотеку в прифронтовых и приграничных областях.

Отдельно на встрече говорили о поддержке ветеранов, волонтеров и их семей, оплате потребленных энергоносителей теплоснабжающими предприятиями и реструктуризации долгов за газ.

Ранее президент Зеленский сообщал, что ожидает от премьер-министра Юлии Свириденко доклад о программе действий для приграничных территорий.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21434) Харьков (7710) бронирование (161) Харьковская область (1390) Харьковский район (487)


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Топ комментарии
+5
ЛОГІЧНО - щоб в разі захвата більше мобрезерву лишилось рузкім.
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04.08.2025 23:07 Ответить
+5
Можуть збільшити, а можуть і ні. Ти б краще збільшив дотримання тцкшниками законів... Тому що, є не мало випадків, коли їм пофіг на бронювання, на документи.
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04.08.2025 23:09 Ответить
+3
слава ЦАРЮ !
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04.08.2025 23:06 Ответить
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слава ЦАРЮ !
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04.08.2025 23:06 Ответить
ЛОГІЧНО - щоб в разі захвата більше мобрезерву лишилось рузкім.
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04.08.2025 23:07 Ответить
Ти маячню пишеш
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04.08.2025 23:13 Ответить
Як альтернатива, пропонується вирішити проблему залишення мобрезерву рускім - знищенням цього мобрезерву?
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04.08.2025 23:26 Ответить
нквсівці по іншому не вміють.
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05.08.2025 00:09 Ответить
Можуть збільшити, а можуть і ні. Ти б краще збільшив дотримання тцкшниками законів... Тому що, є не мало випадків, коли їм пофіг на бронювання, на документи.
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04.08.2025 23:09 Ответить
Який тцк-кашник на тебе наступив?
Військові за законодавстаом взагалі не мають права примусово здійсьнювати моблілізацію.
Це, повинен робити Зеленьський і влада, відповідно до обов'язків які покладені на верхоголовкома Конституцією України.
Але Зеленьський навмисно ігнорує свої обов'язки, примушуючи віськових займатися не притаманною діяльністю.
Мізки іноді включай.
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04.08.2025 23:30 Ответить
А чому б не перенести найбільш критичні підприємства з прифронтових регіонів, ті які можливо перенести?
А, точно, це ж треба думати, підключати макітру, і головне - витрачати зайві кошти, які могли б піти Гайдаю, Кузнєцову або Комару.
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04.08.2025 23:28 Ответить
З тієї ж причини, що й не набирають у військо за гроші: нащо платити як можна вкрасти?
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05.08.2025 00:17 Ответить
Найбільш критичні:це судді,прокурори та поліцаї,а інші моб резерв.
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05.08.2025 00:08 Ответить
Подивився інтерв'ю експрокурора САП Станіслава Броневицького на громадськом (посилання в коментарях), якщо коротко, то експрокурор повідомив:

- голова САП зливає інформацію фігурантам справи та допомагає уникнути відповідальності на замовлення голови фракції Слуга народу - Давида Арахамії

- голова НАБУ та його заступник зливають та продають справи і теж допомагають фігурантам провадження уникнути відповідальності та уникнути конфіскацію майна

- "незалежний" конкурс у САП, що проводили іноземці та їх міньйони виявився ручним переводом трьох (!!!) детективів НАБУ на посади прокурорів САП саме під Клименка для його зручності

То за яке таке незалежне НАБУ і САП виходили картоньєри та картонні дурилки?

Все зроблено аби ховати й продавати справи і не нести ніякої відповідальності та жодного контролю за їх діяльністю.

До речі саме про це я говорив сьогодні у відео (https://t.me/rkravetsUA/17866), ще не бачивши це інтерв'ю Броневицького.
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05.08.2025 00:10 Ответить
Запізнилися. Всю броню витратили на 95 квартал.
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05.08.2025 00:26 Ответить
 
 