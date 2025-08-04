На предприятиях прифронтовых громад могут увеличить процент забронированных работников, - Зеленский

Государство рассмотрит возможность увеличить процент забронированных работников на предприятиях, которые расположены и работают непосредственно на прифронтовых и приграничных территориях.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса, волонтерского и ветеранского сообществ, школ и университетов Харькова, сообщает Офис президента, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что глава государства обсудил с представителями общины Харькова актуальные проблемы, в частности - поддержку экономики на прифронтовых и приграничных территориях.

"Президент отметил, что государство рассмотрит возможность увеличить процент забронированных работников на предприятиях, которые расположены и работают непосредственно на прифронтовых и приграничных территориях", - сказано в сообщении.

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Правительство также проработает механизм повышения зарплат учителям, медикам и работникам госорганов в этих регионах.

Кроме этого, планируется ввести страхование для местного бизнеса и гарантирование первого взноса на ипотеку в прифронтовых и приграничных областях.

Отдельно на встрече говорили о поддержке ветеранов, волонтеров и их семей, оплате потребленных энергоносителей теплоснабжающими предприятиями и реструктуризации долгов за газ.

Ранее президент Зеленский сообщал, что ожидает от премьер-министра Юлии Свириденко доклад о программе действий для приграничных территорий.

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