На предприятиях прифронтовых громад могут увеличить процент забронированных работников, - Зеленский
Государство рассмотрит возможность увеличить процент забронированных работников на предприятиях, которые расположены и работают непосредственно на прифронтовых и приграничных территориях.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса, волонтерского и ветеранского сообществ, школ и университетов Харькова, сообщает Офис президента, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что глава государства обсудил с представителями общины Харькова актуальные проблемы, в частности - поддержку экономики на прифронтовых и приграничных территориях.
"Президент отметил, что государство рассмотрит возможность увеличить процент забронированных работников на предприятиях, которые расположены и работают непосредственно на прифронтовых и приграничных территориях", - сказано в сообщении.
Правительство также проработает механизм повышения зарплат учителям, медикам и работникам госорганов в этих регионах.
Кроме этого, планируется ввести страхование для местного бизнеса и гарантирование первого взноса на ипотеку в прифронтовых и приграничных областях.
Отдельно на встрече говорили о поддержке ветеранов, волонтеров и их семей, оплате потребленных энергоносителей теплоснабжающими предприятиями и реструктуризации долгов за газ.
Ранее президент Зеленский сообщал, что ожидает от премьер-министра Юлии Свириденко доклад о программе действий для приграничных территорий.
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Військові за законодавстаом взагалі не мають права примусово здійсьнювати моблілізацію.
Це, повинен робити Зеленьський і влада, відповідно до обов'язків які покладені на верхоголовкома Конституцією України.
Але Зеленьський навмисно ігнорує свої обов'язки, примушуючи віськових займатися не притаманною діяльністю.
Мізки іноді включай.
А, точно, це ж треба думати, підключати макітру, і головне - витрачати зайві кошти, які могли б піти Гайдаю, Кузнєцову або Комару.
- голова САП зливає інформацію фігурантам справи та допомагає уникнути відповідальності на замовлення голови фракції Слуга народу - Давида Арахамії
- голова НАБУ та його заступник зливають та продають справи і теж допомагають фігурантам провадження уникнути відповідальності та уникнути конфіскацію майна
- "незалежний" конкурс у САП, що проводили іноземці та їх міньйони виявився ручним переводом трьох (!!!) детективів НАБУ на посади прокурорів САП саме під Клименка для його зручності
То за яке таке незалежне НАБУ і САП виходили картоньєри та картонні дурилки?
Все зроблено аби ховати й продавати справи і не нести ніякої відповідальності та жодного контролю за їх діяльністю.
До речі саме про це я говорив сьогодні у відео (https://t.me/rkravetsUA/17866), ще не бачивши це інтерв'ю Броневицького.