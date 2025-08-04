На підприємствах прифронтових громад можуть збільшити відсоток заброньованих працівників, - Зеленський
Держава розгляне можливість збільшити відсоток заброньованих працівників на підприємствах, які розташовані та працюють безпосередньо на прифронтових і прикордонних територіях.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками бізнесу, волонтерської та ветеранської спільнот, шкіл та університетів Харкова, повідомляє Офіс президента, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що глава держави обговорив із представниками громади Харкова актуальні проблеми, зокрема - підтримку економіки на прифронтових і прикордонних територіях.
"Президент зазначив, що держава розгляне можливість збільшити відсоток заброньованих працівників на підприємствах, які розташовані та працюють безпосередньо на прифронтових і прикордонних територіях", - сказано в повідомленні.
Уряд також опрацює механізм підвищення зарплат учителям, медикам і працівникам держорганів у цих регіонах.
Крім цього, планується запровадити страхування для місцевого бізнесу й гарантування першого внеску на іпотеку в прифронтових і прикордонних областях.
Окремо на зустрічі говорили про підтримку ветеранів, волонтерів та їхніх родин, оплату спожитих енергоносіїв теплопостачальними підприємствами та реструктуризацію боргів за газ.
Раніше президент Зеленський повідомляв, що очікує від прем'єр-міністерки Юлії Свириденко доповідь про програму дій для прикордонних територій.
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Військові за законодавстаом взагалі не мають права примусово здійсьнювати моблілізацію.
Це, повинен робити Зеленьський і влада, відповідно до обов'язків які покладені на верхоголовкома Конституцією України.
Але Зеленьський навмисно ігнорує свої обов'язки, примушуючи віськових займатися не притаманною діяльністю.
Мізки іноді включай.
А, точно, це ж треба думати, підключати макітру, і головне - витрачати зайві кошти, які могли б піти Гайдаю, Кузнєцову або Комару.
- голова САП зливає інформацію фігурантам справи та допомагає уникнути відповідальності на замовлення голови фракції Слуга народу - Давида Арахамії
- голова НАБУ та його заступник зливають та продають справи і теж допомагають фігурантам провадження уникнути відповідальності та уникнути конфіскацію майна
- "незалежний" конкурс у САП, що проводили іноземці та їх міньйони виявився ручним переводом трьох (!!!) детективів НАБУ на посади прокурорів САП саме під Клименка для його зручності
То за яке таке незалежне НАБУ і САП виходили картоньєри та картонні дурилки?
Все зроблено аби ховати й продавати справи і не нести ніякої відповідальності та жодного контролю за їх діяльністю.
До речі саме про це я говорив сьогодні у відео (https://t.me/rkravetsUA/17866), ще не бачивши це інтерв'ю Броневицького.