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Новини Підтримка прифронтових громад Бронювання працівників
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На підприємствах прифронтових громад можуть збільшити відсоток заброньованих працівників, - Зеленський

Зеленський

Держава розгляне можливість збільшити відсоток заброньованих працівників на підприємствах, які розташовані та працюють безпосередньо на прифронтових і прикордонних територіях.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками бізнесу, волонтерської та ветеранської спільнот, шкіл та університетів Харкова, повідомляє Офіс президента, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що глава держави обговорив із представниками громади Харкова актуальні проблеми, зокрема - підтримку економіки на прифронтових і прикордонних територіях.

"Президент зазначив, що держава розгляне можливість збільшити відсоток заброньованих працівників на підприємствах, які розташовані та працюють безпосередньо на прифронтових і прикордонних територіях", - сказано в повідомленні.

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Уряд також опрацює механізм підвищення зарплат учителям, медикам і працівникам держорганів у цих регіонах.

Крім цього, планується запровадити страхування для місцевого бізнесу й гарантування першого внеску на іпотеку в прифронтових і прикордонних областях.

Окремо на зустрічі говорили про підтримку ветеранів, волонтерів та їхніх родин, оплату спожитих енергоносіїв теплопостачальними підприємствами та реструктуризацію боргів за газ.

Раніше президент Зеленський повідомляв, що очікує від прем'єр-міністерки Юлії Свириденко доповідь про програму дій для прикордонних територій.

Дивіться також: Зеленський збере Ставку 5 серпня за підсумками візиту на Харківщину. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24963) Харків (5833) бронювання (351) Харківська область (1404) Харківський район (497)


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Топ коментарі
+5
ЛОГІЧНО - щоб в разі захвата більше мобрезерву лишилось рузкім.
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04.08.2025 23:07 Відповісти
+5
Можуть збільшити, а можуть і ні. Ти б краще збільшив дотримання тцкшниками законів... Тому що, є не мало випадків, коли їм пофіг на бронювання, на документи.
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04.08.2025 23:09 Відповісти
+3
слава ЦАРЮ !
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04.08.2025 23:06 Відповісти
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слава ЦАРЮ !
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04.08.2025 23:06 Відповісти
ЛОГІЧНО - щоб в разі захвата більше мобрезерву лишилось рузкім.
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04.08.2025 23:07 Відповісти
Ти маячню пишеш
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04.08.2025 23:13 Відповісти
Як альтернатива, пропонується вирішити проблему залишення мобрезерву рускім - знищенням цього мобрезерву?
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04.08.2025 23:26 Відповісти
нквсівці по іншому не вміють.
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05.08.2025 00:09 Відповісти
Можуть збільшити, а можуть і ні. Ти б краще збільшив дотримання тцкшниками законів... Тому що, є не мало випадків, коли їм пофіг на бронювання, на документи.
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04.08.2025 23:09 Відповісти
Який тцк-кашник на тебе наступив?
Військові за законодавстаом взагалі не мають права примусово здійсьнювати моблілізацію.
Це, повинен робити Зеленьський і влада, відповідно до обов'язків які покладені на верхоголовкома Конституцією України.
Але Зеленьський навмисно ігнорує свої обов'язки, примушуючи віськових займатися не притаманною діяльністю.
Мізки іноді включай.
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04.08.2025 23:30 Відповісти
А чому б не перенести найбільш критичні підприємства з прифронтових регіонів, ті які можливо перенести?
А, точно, це ж треба думати, підключати макітру, і головне - витрачати зайві кошти, які могли б піти Гайдаю, Кузнєцову або Комару.
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04.08.2025 23:28 Відповісти
З тієї ж причини, що й не набирають у військо за гроші: нащо платити як можна вкрасти?
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05.08.2025 00:17 Відповісти
Найбільш критичні:це судді,прокурори та поліцаї,а інші моб резерв.
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05.08.2025 00:08 Відповісти
Подивився інтерв'ю експрокурора САП Станіслава Броневицького на громадськом (посилання в коментарях), якщо коротко, то експрокурор повідомив:

- голова САП зливає інформацію фігурантам справи та допомагає уникнути відповідальності на замовлення голови фракції Слуга народу - Давида Арахамії

- голова НАБУ та його заступник зливають та продають справи і теж допомагають фігурантам провадження уникнути відповідальності та уникнути конфіскацію майна

- "незалежний" конкурс у САП, що проводили іноземці та їх міньйони виявився ручним переводом трьох (!!!) детективів НАБУ на посади прокурорів САП саме під Клименка для його зручності

То за яке таке незалежне НАБУ і САП виходили картоньєри та картонні дурилки?

Все зроблено аби ховати й продавати справи і не нести ніякої відповідальності та жодного контролю за їх діяльністю.

До речі саме про це я говорив сьогодні у відео (https://t.me/rkravetsUA/17866), ще не бачивши це інтерв'ю Броневицького.
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05.08.2025 00:10 Відповісти
Запізнилися. Всю броню витратили на 95 квартал.
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05.08.2025 00:26 Відповісти
 
 