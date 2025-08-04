На підприємствах прифронтових громад можуть збільшити відсоток заброньованих працівників, - Зеленський

Держава розгляне можливість збільшити відсоток заброньованих працівників на підприємствах, які розташовані та працюють безпосередньо на прифронтових і прикордонних територіях.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками бізнесу, волонтерської та ветеранської спільнот, шкіл та університетів Харкова, повідомляє Офіс президента, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що глава держави обговорив із представниками громади Харкова актуальні проблеми, зокрема - підтримку економіки на прифронтових і прикордонних територіях.

"Президент зазначив, що держава розгляне можливість збільшити відсоток заброньованих працівників на підприємствах, які розташовані та працюють безпосередньо на прифронтових і прикордонних територіях", - сказано в повідомленні.

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Уряд також опрацює механізм підвищення зарплат учителям, медикам і працівникам держорганів у цих регіонах.

Крім цього, планується запровадити страхування для місцевого бізнесу й гарантування першого внеску на іпотеку в прифронтових і прикордонних областях.

Окремо на зустрічі говорили про підтримку ветеранів, волонтерів та їхніх родин, оплату спожитих енергоносіїв теплопостачальними підприємствами та реструктуризацію боргів за газ.

Раніше президент Зеленський повідомляв, що очікує від прем'єр-міністерки Юлії Свириденко доповідь про програму дій для прикордонних територій.

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