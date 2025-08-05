Росіяни атакували Харків безпілотником, постраждала одна людина
Ввечері 5 серпня росіяни вдарили по Київському району Харкова дроном типу "молнія".
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"Маємо інформацію про удар ворожим дроном типу "молнія" по Київському району міста. Удар по АЗС. Є попередня інформація про постраждалих", - розповів він.
Станом на 21:46 відома про одну постраждалу.
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