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Новини Атака безпілотників на Харків
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Росіяни атакували Харків безпілотником, постраждала одна людина

Наслідки атаки російського безпілотника на Харків 5 серпня

Ввечері 5 серпня росіяни вдарили по Київському району Харкова дроном типу "молнія".

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Маємо інформацію про удар ворожим дроном типу "молнія" по Київському району міста. Удар по АЗС. Є попередня інформація про постраждалих", - розповів він.

Станом на 21:46 відома про одну постраждалу.

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Автор: 

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