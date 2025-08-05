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Новости Атака беспилотников
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Россияне атакуют Украину "Шахедами", - Воздушные силы

шахеди

Вечером 5 августа российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

Движение ударных беспилотников

  • Группа вражеских ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.
  • Николаевская область - угроза применения ударных БпЛА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ликвидировано 29 вражеских БпЛА из 46, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

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Воздушные силы (2580) Шахед (1368) война в Украине (5523)


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Віткофф полетів явно не туди. Якраз в Одесі треба проводити зустріч з російськими представниками - шахедами.
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06.08.2025 00:30 Ответить
шлюхедами..що ж всі одруки допускають..
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06.08.2025 01:19 Ответить
 
 