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Россияне атакуют Украину "Шахедами", - Воздушные силы
Вечером 5 августа российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.
Движение ударных беспилотников
- Группа вражеских ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.
- Николаевская область - угроза применения ударных БпЛА.
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Vladyslav Novikov
показать весь комментарий06.08.2025 00:30 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Марина #584534
показать весь комментарий06.08.2025 01:19 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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