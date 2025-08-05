РУС
Ликвидировано 29 вражеских БПЛА из 46, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 5 августа российские военные атаковали Украину 46 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, а также баллистической ракетой Искандер-М. Беспилотники запускали с четырех направлений: Курск, Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск. Баллистическую ракету - из Брянской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ,

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 29 вражеских БПЛА типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 17 БпЛА на восточном направлении, 1 баллистической ракеты, а также падение сбитых (обломки) в 3 локациях на южном и северо-восточном направлениях.

Инфографика

Ночью над домом какие-то скоросные носились обычно их слышно за 3-5 минут а эти за 20 секунд пролетали.
05.08.2025 10:30 Ответить
Повідомляють, що в Україні представлений перехоплювач реактивних "шахедів" - російських БПЛА "Герань-3" - безпілотник «Мангуст».

▪️ Це багаторазовий безпілотний літальний апарат із реактивним двигуном та автоматичною системою наведення;
▪️ Він підлітає до ударного безпілотника, випускає заряд дробу по двигуну або пропелеру, а потім продовжує виконання завдання або повертається.
▪️ Мангуст здатний розвивати швидкість 310 км/год.
▪️ Максимальна висота польоту - 5000 м, бойовий радіус - 12 км.

05.08.2025 14:38 Ответить
 
 